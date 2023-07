Palmeirense morta por estilhaço de garrafa é velada na Grande São Paulo

Santiago foi denunciado por homicídio doloso consumado, quando há a intenção de matar, após a confirmação da morte de Gabriela. O homem de 26 anos já fez parte da torcida organizada "Fla Manguaça", de acordo com as autoridades, mas não foi ao jogo em caravana —portanto, o caso é tratado como uma ação solitária.

Gabriela morreu após ter sido atingida por uma garrafa de vidro antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, no último sábado (9), pelo Brasileiro.

EMBU DAS ARTES, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O velório de Gabriela Anelli, torcedora palmeirense que foi morta após ser atingida por garrafa, está sendo realizado na manhã desta terça-feira no Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP) desde as 6h. A cerimônia tem previsão de encerramento às 13h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.