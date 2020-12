Palmeiras volta a jogar bem e vence o Bahia pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com três gols marcados ainda no primeiro tempo, o Palmeiras venceu o Bahia na noite deste sábado (12), no Allianz Parque, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time, comandado por Vitor Castanheira enquanto o treinador Abel Ferreira se recupera da Covid-19, começou o jogo levando pressão do Bahia, mas se acertou em campo e abriu o placar aos seis minutos com Willian, que aproveitou uma sobra do goleiro Douglas.

O segundo gol veio na cobrança de pênalti sofrido por Mayke, que foi derrubado na área por Matheus Bahia, aos 33 minutos. Raphael Veiga chutou forte no canto direito, enquanto Douglas foi para a esquerda.

Antes do final do primeiro tempo, aos 43 minutos, Rony marcou o terceiro para o clube alviverde. Ele recebeu passe de Raphael Veiga e se livrou da marcação para chutar. A bola ainda bateu em Juninho, do Bahia, mas acabou entrando.

Com a vitória de 3 a 0 sobre o time de Mano Menezes, o Palmeiras chega a 41 pontos no campeonato. O clube está 9 pontos atrás do líder São Paulo, que ainda enfrenta o Corinthians, neste domingo (13), às 18h15, em Itaquera.

O Palmeiras volta a jogar na terça-feira (15), quando disputa a partida de volta pelas quartas de final da Libertadores, contra o Libertad (PAR), às 21h30, em casa. Na ida, houve um empate em 1 a 1.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Kuscevic, Gustavo Gómez (Alan Empereur), Matías Viña (Marcos Rocha); Emerson Santos (Luan), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Breno Lopes, Rony e Willian. Técnico: Vitor Castanheira (auxiliar)

BAHIA

Douglas; Ernando, Anderson Martins (Nino Paraíba), Juninho e Matheus Bahia (Clayson); Gregore, Ronaldo, Zeca e Índio Ramírez (Fessin); Rodriguinho (Rossi) e Gilberto (Gabriel Novaes). Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Helton Nunes (ambos de SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Índio Ramírez, Gregore e Clayson (B); Alan Empereur e Marcos Rocha (P)

Gols: Willian, aos 6min, Raphael Veiga, aos 34min, e Rony, aos 43min do 1º tempo