Palmeiras visita o Sport na Ilha do Retiro de olho na liderança do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terceiro colocado na tabela, o Palmeiras visita o Sport neste domingo (4), na Ilha do Retiro, em Recife, às 16h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é a oportunidade do clube paulista de encostar no líder Bragantino.

Com 16 pontos, o Palmeiras anota cinco vitórias, duas derrotas e um empate no Brasileiro. Se vencer a sua disputa pode passar o Bragantino, com 18 pontos, mas deve torcer para a equipe de Bragança Paulista perder para o São Paulo no jogo deste domingo.

Além da vitória, o técnico Abel Ferreira quer evitar a marca do clube em um pior início defensivo no torneio desde 2014. Com dez gols sofridos, tem a sexta pior média do campeonato, com 1,25.

As novidades contra o rival na Ilha do retiro é a volta dos jogadores Mayke e Rony. Ambos não participaram da vitória contra o Internacional na rodada passada. Outro que pode entrar em campo é Gabriel Veron. O atacante se recuperou de uma lesão e pode ser opção de Abel.

A baixas são marcadas pelos jogadores Kuscevic, expulso contra o Inter, e Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Sport busca a vitória para subir na tabela do Brasileiro. O clube de Recife ocupa a 15ª posição, duas a frente da zona da degola, com seis pontos.

Contra o Palmeiras, a equipe não poderá contar mais uma vez com Patric. O lateral afastado por um ato de indisciplina foi diagnosticado com Covid-19. O zagueiro Maidana e lateral-esquerdo Sander também estão fora. Do lado positivo, são os nomes de Neilton e Everaldo, que estão na lista de titulares.

SPORT

Mailson; Hayner, Rafael Thyere e Maidana, Júnior Tavares; Marcão, Betinho, Thiago Neves; Everaldo, Paulinho Moccelin e André. Técnico: Umberto Louzer

PALMEIRAS

Jailson; Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo e Victor Luis; Danilo, Danilo Barbosa (Patrick de Paula) e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife

Horário: 16h deste domingo (4)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)