Palmeiras visita o Fortaleza dividido entre eleição e Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras enfrenta, fora de casa, o Fortaleza neste sábado (20), às 19h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os olhos do clube e da torcida voltados também para a votação para presidente e a final da Copa Libertadores.

Duas horas antes do jogo as urnas da eleição que determinará a próxima mandatária alviverde serão fechadas. Leila Pereira é a única candidata no pleito, mas precisará de 50% mais um dos votos dos associados para ser eleita.

No futebol, a equipe de Abel Ferreira se prepara para a final da Copa Libertadores, marcada para o sábado seguinte, dia 27, no Uruguai, contra o Flamengo.

Os palmeirenses perderam os últimos dois jogos que fizeram no Brasileiro, para o Fluminense (por 2 a 1), no Maracanã, e o clássico contra o São Paulo (por 2 a 0), em casa, quando o treinador foi criticado por não usar o time titular.

Abel tentou poupar os seus principais jogadores, já que terá pela frente os dois principais rivais da temporada: o Atlético-MG, pelo Nacional, na terça-feira (23) e a decisão da Libertadores com o Flamengo.

A derrota para o São Paulo esquentou o clima no clube e o jogo contra o Fortaleza ganhou mais importância, apesar de o time ter pouco a perder neste sábado --está na terceira posição com 58 pontos sem chance de ser ultrapassado nesta rodada, mesmo que seja derrotado. Ao mesmo tempo, o vice-líder Flamengo está cinco pontos à frente e a equipe alviverde está 13 pontos atrás e tem um jogo a mais que o líder Atlético-MG.

O Palmeiras deve ter força máxima para encarar o Fortaleza. Gustavo Gomez e Piquerez voltam ao time depois de defenderem suas seleções nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, enquanto Dudu e Felipe Melo cumpriram suspensão automática na derrota para o São Paulo.

O time deve ser o seguinte: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Dudu; Rony.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (20)

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Pathrice Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: TNT Sports e Premiere