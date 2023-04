Palmeiras vira sobre o Cerro no Morumbi com gol e assistência de Gómez

O destaque da partida foi Gustavo Gómez. O zagueiro palmeirense fez um dos gols e deu assistência para o de Navarro. Churín abriu o placar para o Cerro Porteño.A vitória deixou o Palmeiras com três pontos, na última colocação do grupo C da Libertadores. Todos os times da chave têm o mesmo número de pontos, mas o saldo de gols (-1) deixa os brasileiros na lanterna.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.