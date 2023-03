Palmeiras vence Real Brasília por 3 a 0 e retoma vice-liderança no Feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras bateu o Real Brasília por 2 a 0 neste domingo (5), no estádio Defelê (DF), pela segunda rodada do Brasileirão feminino. A vitória tranquila deixa o Alviverde na segunda colocação do torneio.

Depois de vencer o Real Ariquemes por 9 a 0 na estreia, o Verdão fica atrás somente do rival Corinthians, que tem 20 gols de saldo. Já o Real Brasília estaciona nos três pontos e cai para o oitavo lugar.

Bia Zaneratto, autora do gol no primeiro tempo, também deu as duas assistências para os tentos anotados por Letícia na segunda etapa, e foi o grande destaque das palestrinas.

JOGO

O confronto começou equilibrado, mas o Palmeiras se aproveitou bem de uma falha das adversárias para abrir o marcador. Ainda na primeira etapa, o técnico Adilson Galdino fez duas mudanças para reforçar o meio-campo da equipe mandante, mas não conseguiu empatar.

Lances importantes

Aos 14 minutos do primeiro tempo. Keikei espalma mal a cabeçada de Duda e a jogadora do Palmeiras manda para a rede no rebote, mas a arbitragem marcou impedimento e invalidou o tento.

Real Brasília 0x1 Palmeiras. Bia Zaneratto aproveita erro na troca de passes do adversário do meio campo, invade a área e é derrubada por Isabela Melo aos 25 minutos da etapa inicial. Ela mesmo vai a cobrança de pênalti e abre o placar.

Real Brasília 0x2 Palmeiras. Bia Zaneratto carrega a bola mais uma vez, porém, opta por passar para Letícia, que sozinha dentro da área, amplia para as palestrinas.

Real Brasília 0x3 Palmeiras. Mais um passe de Bia para o gol de Letícia. Em lance pela esquerda, Zaneratto rolou para trás e Letícia acertou um chute forte, que só parou no fundo da rede

Agenda

As duas equipes voltam a campo pela terceira rodada do torneio. No sábado (11), às 11h, a equipe da capital federal visita o Inter. Já no domingo (12), às 15h, as alviverdes vão até Santa Catarina encarar o Kindermann,

FICHA TÉCNICA

REAL BRASÍLIA 0 x 3 PALMEIRAS

Competição: 2ª rodada do Brasileirão Feminino

Local: Estádio Defelê, em Brasilia/DF

Dia e hora: 5 de março, domingo, às 15h (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus de Moraes Silva (DF)

Assistentes: Cassia Franca de Souza e Kinberlyn Morais Ramos (ambos DF)

Cartões amarelos: Isabela Mello (BRA); Lorena, Katrine, Andressinha (PAL)

Gols: Bia Zaneratto, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Letícia Ferreira, aos 19 minutos do segundo tempo, para o Palmeiras.

REAL BRASÍLIA

Keikei; Rafa Soares (Lady Andrade), Isabela Mello e Petra Cabrera; Laíne, Karla Alves, Gaby Soares e Júlia Cipriani (Carol Gomes); Nenê (Lorena Bedoya), Dani Silva e Juliana Oliveira. Técnico: Adilson Galdino.

PALMEIRAS

Katherine Tapia; Poliana, Sorriso e Katrine (Ramona); Andressinha (Rosa), Lorena Benítez, Duda Santos e Camilinha; Amanda Gutierres (Letícia Ferreira), Bia Zaneratto e Yamila Rodríguez (Juliete). Técnico: Ricardo Belli.