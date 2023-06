Palmeiras vence Oeste em jogo-treino durante pausa da data Fifa

"A nossa função aqui no Palmeiras é sempre estar preparado para, quando formos escolhidos para jogar, darmos o nosso melhor. Todo jogador quer sempre estar jogando e esses jogos-treinos acabam sendo muito bons para a gente que não vem jogando com tanta frequência poder sentir a adrenalina do jogo, de não poder facilitar nem um pouco. Foi um bom teste, mantivemos o nosso nível de competitividade e conseguimos a vitória. Neste período, vamos conseguir treinar, descansar e manter a competitividade lá em cima", disse o meia-atacante em entrevista enviada pela assessoria do clube.

O próximo compromisso do Palmeiras é na próxima quarta-feira (21), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

