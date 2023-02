Palmeiras vence o Santos e segue com a melhor campanha do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Santos por 3 a 1 neste sábado (4) e foi aos 14 pontos na tabela de classificação do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira lidera seu grupo e também tem a melhor campanha da competição. O clube, que conquistou a Supercopa do Brasil na semana passada, segue bem no início da temporada.

O Santos, por sua vez, com apenas seis, chega ao seu quinto jogo seguido sem vitória e amarga a lanterna do Grupo A.

A partida, que foi disputada no Morumbi, já que o Allianz Parque, casa do Palmeiras, recebeu um evento de Carnaval neste sábado, começou equilibrada, com as duas equipes tendo dificuldades para entrar na área adversária.

Murilo comemora o primeiro gol do Palmeiras na vitória sobre o Santos neste sábado (4) Cesar Greco/Palmeiras Murilo Aos 26 minutos do primeiro tempo, porém, Zé Rafael desviou escanteio da esquerda, Zanocelo cortou mal e a bola sobrou para Murilo abrir o placar. João Paulo, goleiro titular do Santos, saíra machucado e dera lugar a Vladimir momentos antes.

Depois do gol, o Palmeiras começou a mandar na partida e criou outras chances. Em outra lambança da zaga do Santos, a bola sobrou para Dudu, cara a cara, mas ele chutou para fora.

Já nos acréscimos, porém, após outro escanteio da esquerda, Zanocelo, de novo ele, se atrapalhou e quase fez contra. Vladimir conseguiu evitar o gol duas vezes, mas, na sobra, Rony chutou forte para ampliar o placar.

Na segunda etapa, o Santos até tentou ir para cima, mas esbarrou em suas dificuldades técnicas; o Palmeiras administrou a vantagem e, quando chegou, conseguiu ampliar. Aos 25, Rony recebeu perto da área e rolou para o garoto Giovani, que acabara de entrar, fazer o terceiro.

Ainda deu tempo para o Santos fazer o seu gol de honra, no último lance do jogo. Sandry cobrou falta na área e Eduardo Bauermann, de cabeça, desviou para o fundo das redes.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (9), quando recebe a Inter de Limeira, às 19h30; no dia anterior, às 21h35, O Santos enfrenta o São Bento, no Canindé.

*

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 1 SANTOS

Competição: sexta rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo

Dia e hora: 4 de fevereiro, sábado, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis Marques

VAR: Adriano de Assis Miranda

Público: 49.241 presentes

Renda: R$ 2.073.483,00

Cartões amarelos: Marcos Rocha, Gabriel Menino, Zé Rafael (PAL); Dodi (SAN)

Gols: Murilo, aos 21 do primeiro tempo, Rony, aos 51 minutos do primeiro tempo e Giovani, aos 25 minutos do segundo tempo, para o Palmeiras; Eduardo Bauermann, aos 48 minutos do segundo tempo, para o Santos.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Jailson), Zé Rafael e Raphael Veiga (Atuesta); Dudu (Breno Lopes), Rony e Endrick (Giovani). Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS

João Paulo (Vladimir); João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi (Lucas Barbosa), Sandry e Vinícius Zanocelo (Camacho); Mendoza, Marcos Leonardo (Maicon) e Lucas Braga (Raniel). Técnico: Odair Hellman.