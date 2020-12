Palmeiras vence o Libertad e avança à semifinal da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras não precisava de muito para se classificar, mas fez a lição de casa. Nesta terça-feira (15), a equipe alviverde venceu o Libertad (PAR) por 3 a 0, no Allianz Parque, e garantiu a classificação à semifinal da Copa Libertadores.

Gustavo Scarpa, Rony e Gabriel Menino marcaram os gols do triunfo palmeirense. Na partida de ida, no Paraguai, os dois times haviam empatado em 1 a 1.

Esta será a oitava participação palmeirense na fase semifinal do torneio continental, a segunda desde 2018.

Há dois anos, comandado por Luiz Felipe Scolari, o clube esteve entre os quatro melhores da competição, mas caiu para o Boca Juniors (ARG), que foi à decisão contra o River Plate (ARG). O time de Marcelo Gallardo, inclusive, poderá ser o adversário dos alviverdes na semi.

Para o duelo desta quarta, a novidade no Palmeiras foi a entrada de Marcos na lateral direita, o que levou Gabriel Menino para o meio de campo. Dessa forma, a equipe ganhou em qualidade de jogo na faixa central, com Menino auxiliando a saída ao lado do primeiro volante Danilo, de característica mais defensiva.

Outra novidade esteve no banco de reservas. Afastado dos últimos três jogos após ter sido infectado pela Covid-19, o técnico Abel Ferreira voltou a trabalhar na beira do campo.

O português viu o Libertad assustar nos primeiros minutos, quando Weverton foi obrigado a fazer boa defesa em chute de Ferreira. Na sequência, Gustavo Scarpa teve a sua insistência premiada com a abertura do placar.

Em uma primeira tentativa, o meia recuperou a bola próximo à área paraguaia e chutou fraco com a perna direita, que não é a boa, nas mãos de Martín Silva. Na segunda oportunidade, o goleiro uruguaio nada pôde fazer.

Rony acabou atrapalhando a tentativa de finalização de Raphael Veiga, mas a bola sobrou para Scarpa, que bateu cruzado, desta vez com a esquerda, para fazer 1 a 0.

O camisa 14 ainda arriscou novo chute de fora da área, na jogada que se mostrou mais efetiva no primeiro tempo: troca de passes e aproximações pelo meio para construir as oportunidades ofensivas.

Nos últimos dez minutos da etapa inicial, o Palmeiras assistiu à troca de passes do Libertad. Os paraguaios, sem conseguir infiltrar na defesa rival, passaram a buscar o jogo direto, forçando o trabalho de Luan e Gustavo Gómez pelo alto.

Para o segundo tempo, o Libertad voltou com dois atacantes bastante experimentados para buscar o empate. Óscar Cardozo, 37, que disputou a Copa do Mundo de 2010 pelo Paraguai, e Héctor Villalba, 26, campeão da Libertadores (como reserva) pelo San Lorenzo, em 2014.

Com o grandalhão Cárdozo (1,93 m), a estratégia dos paraguaios de agredir o Palmeiras pelo alto e tentar o jogo direto ficou ainda mais clara.

Contudo, aos 18 minutos da etapa final, a vida palmeirense ficou mais fácil. Iván Piris, ex-São Paulo, deu um pontapé sem bola em Raphael Veiga e, após checagem do VAR, recebeu o cartão vermelho.

Na sequência, aproveitando os espaços na defesa do Libertad, Gabriel Menino iniciou a jogada e acionou Marcos Rocha. O lateral foi ao fundo e cruzou rasteiro para Rony, que completou de carrinho para marcar o segundo.

A equipe alviverde fechou a conta já no fim da partida, com Gabriel Menino, que desta vez completou a jogada. Gustavo Scarpa, melhor jogador do Palmeiras nesta terça, recebeu na esquerda do ataque e rolou para o meia, que bateu de primeira para fechar a vitória e a classificação à semifinal.

Agora, o Palmeiras espera pelo vencedor do confronto entre River Plate (ARG) e Nacional (URU), que jogam na quinta (17), em Montevidéu. Os argentinos, que chegaram nas últimas duas finais de Libertadores, venceram o jogo da ida, em Avellaneda, por 2 a 0.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez (Emerson Santos) e Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Zé Rafael); Gustavo Scarpa (Breno Lopes), Gabriel Veron e Rony (Willian). T.: Abel Ferreira

LIBERTAD

Martín Silva; Ramírez, Cardozo, Adorno e Píris; Cáceres (Martínez), Bareiro (Villalba), Campuzano (Franco) e Espinoza; Ferreira (Enciso) e Martínez (Cardozo). T.: Gustavo Morinigo

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Jhon Ospina (COL)

Cartões amarelos: Abel Ferreira (PAL); Adorno, Cáceres, Ferreira e Martínez (LIB)

Cartões vermelhos: Ivan Piris (LIB)

Gols: Gustavo Scarpa (PAL), aos 20min do 1ºT; Rony (PAL), aos 22min, e Gabriel Menino (PAL), aos 36min do 2ºT