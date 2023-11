Palmeiras vence o Internacional e assume a liderança do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Neste sábado (12), atuando como mandante na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 0 e pulou para a primeira posição da tabela.

Zé Rafael, ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, Endrick, aos 14 da etapa final, e Rony, aos 43, marcaram gols que definiram o placar.

A equipe dirigida por Abel Ferreira chegou a 62 pontos com 34 jogos disputados no Nacional e derrubou o Botafogo para a segunda posição pela primeira vez desde a terceira rodada da competição, quando o time carioca assumiu a dianteira.

Sem vencer há cinco jogos no campeonato, o time da estrela solitária estacionou nos 59 pontos, mas tem dois jogos a menos em relação aos palmeirenses.

Neste domingo (12), em Bragança Paulista, o Botafogo vai enfrentar o Red Bull Bragantino, às 16h. A agremiação paulista é a quarta colocada, com 58 pontos, e também pode ultrapassar os botafoguenses.

Também com 59 pontos, o Grêmio é outro que pode igualar a pontuação do Palmeiras, voltar a dividir a primeira posição e pressionar ainda mais o Botafogo. Neste domingo, às 16h, os gaúchos recebem o Corinthians, em Porto Alegre.

Após vencer o Inter, o Palmeiras terá mais quatro jogos a disputar, contra o Fortaleza (no Castelão), o já rebaixado América-MG (no Allianz Parque), além de Fluminense como mandante e Cruzeiro fora de casa. Todas estas partidas acontecerão depois da pausa para a Data Fifa.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 0 INTERNACIONAL

Competição: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 11/11/2023 (Sábado), às 21h (De Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (Fifa/MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

Cartões amarelos: Aránguiz, Alan Patrick e Dalbert (INT); Murilo (PAL)

Gols: Zé Rafael, do Palmeiras, aos 38 minutos do primeiro tempo; Endrick, do Palmeiras, aos 13 minutos do segundo tempo; Rony, do Palmeiras, aos 42 minutos do segundo tempo.

Palmeiras: Weverton; Luan (Naves), Marcos Rocha e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho), Raphael Veiga (Artur) e Piquerez; Breno Lopes (Rony) e Endrick (Vanderlan). Técnico: Abel Ferreira.

Inter: Rochet; Bustos, Vitão, Igor Gomes e Dalbert (Nico Hernández); Johnny (De Pena), Aránguiz (Rômulo), Mauricio (Pedro Henrique) e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.