Palmeiras vence o Del Valle no Equador e avança às oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras assegurou nesta terça-feira (11) sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores com duas rodadas de antecedência. Na altitude de Quito (2.800 m), o time alviverde bateu o Independiente del Valle por 1 a 0 e ficou perto, também, de confirmar a primeira posição do Grupo A.

Com 100% de aproveitamento, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 12 pontos e ficará com a liderança definitiva da chave se o Defensa y Justicia (ARG) não vencer o Universitario (PER) nesta quarta (12), no Peru.

Os argentinos somam quatro pontos e estão na segunda posição, empatados com os equatorianos. O time peruano é o único que ainda não pontuou no grupo. Atual campeão continental, o Palmeiras encerrará a primeira fase com dois jogos em casa, contra Defensa e Universitario.

A situação confortável foi estabelecida com gol de Raphael Veiga, único a balançar a rede no Equador, em cobrança de pênalti.

Para sentir menos os efeitos da altitude, o Palmeiras se postou com uma estratégia mais cautelosa. Com cinco jogadores na linha de defesa, optou por explorar contra-ataques e apostar em lançamentos.

Durante a primeira etapa, foram poucas chegadas com perigo ao ataque. Na melhor delas, Luiz Adriano recebeu de Patrick de Paula, invadiu a grande área e só foi parado pelo goleiro Ramírez com falta. Pênalti. Raphael Veiga converteu a cobrança e abriu o placar, aos 42 minutos.

Assim como em sua apresentação em São Paulo, na qual foi goleado pelos palmeirenses por 5 a 0, o time equatoriano pouco perigo ofereceu à meta de Weverton. Com a vantagem do primeiro tempo, os brasileiros apenas administraram o placar, e o fôlego, para segurar o triunfo até o fim.

Segundo o Palmeiras, foi a 300ª vitória do clube contra times estrangeiros na história. Houve, ainda, 109 empates e 102 derrotas, com 1045 gols marcados e 544 gols sofridos.

Classificada na Libertadores, a equipe alviverde vai direcionar suas forças agora ao Campeonato Paulista. Na sexta-feira (14), o time enfrentará o Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Estadual, no interior do estado.

INDEPENDIENTE DEL VALLE

Ramírez; Landázuri (Escobar), Schunke e Pacho; Pellerano (Bryan Garcia), Faravelli, Vite (Montenegro), Hurtado e Jhon Sánchez (Guerrero); Murillo e Ortíz. T.: Renato Paiva

PALMEIRAS

Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Alan Empereur; Marcos Rocha, Felipe Melo (Scarpa), Patrick de Paula (Danilo), Raphael Veiga (Mayke) e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano (Danilo Barbosa). T.: Abel Ferreira

Estádio: Casa Blanca, em Quito (EQU)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba e Tulio Moreno (VEN)

Cartões amarelos: Ramírez, Vite e Landázuri (IND); Patrick de Paula e Felipe Melo (PAL)

Gol: Raphael Veiga (PAL), aos 42'/1ºT