Palmeiras vence o Bolívar e garante a liderança geral na Libertadores

O Palmeiras venceu o Bolívar por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), no Allianz Parque, com gols de Murilo e Facundo Torres, e garantiu a melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores. Com 15 pontos, o Verdão não pode mais ser alcançado por nenhuma equipe.

Classificado antecipadamente às oitavas de final, o time de Abel Ferreira encerra a fase de grupos contra o Sporting Cristal, no dia 28 de maio. Já o Bolívar, lanterna do grupo com três pontos, está eliminado da Libertadores, mas ainda pode buscar uma vaga na Sul-Americana.

Antes disso, o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30, pelo Brasileirão.