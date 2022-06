Palmeiras vence o Atlético-GO de virada e se isola como líder do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras começou perdendo para o Atlético-GO, com um gol contra bizarro de Luan. Mas precisou de sete minutos para virar ainda no 1º tempo e fazer 4 a 1. No segundo tempo, levou o segundo e passou em branco. Mas os 4 a 2 foram suficientes para o time se isolar na liderança do Brasileirão: tem 25 contra 22 do Corinthians.

Foi uma apresentação de assustar do time de Abel Ferreira, resumida por Baralhas, jogador do Atlético-GO, ao microfone do Premiere, no intervalo: "Em primeiro lugar, agradecer que o 1º tempo acabou".

O resultado dá um bom gás para os dias decisivos que o Verdão tem pela frente. Na segunda-feira (20), pelo Brasileiro, o desafio no Morumbi é contra o São Paulo. Na quinta (23), o time e o local são os mesmos, mas o campeonato é a Copa do Brasil. No dia 26, tem o Avaí em Florianópolis. E, no dia 29, no Paraguai, o rival pelas oitavas da Libertadores é o Cerro Porteño (PAR).

O Atlético-GO, que volta para a zona de rebaixamento, com 13 pontos, tem o Juventude em casa, no próximo domingo, antes de encarar o clássico com o Goiás, no dia 22, quarta-feira —ambos pelo Brasileirão.

O Atlético-GO contou com uma infelicidade enorme do Palmeiras para abrir o placar, aos 28' do 1º tempo. O cruzamento veio da direita para Jorginho cabecear e a bola acertar o travessão. Na volta, Churin bateu para o gol, mas, no caminho, tentando tirar, Luan bateu contra o próprio gol e abriu o placar.

Mas o Palmeiras não se abalou, não. Com Zé Rafael o Verdão empatou aos 41', após passe de Veron. Dois minutos depois, aos 43', foi a vez de Gómez aproveitar desvio de Luan em escanteio e virar.

Com mais um minuto, Scarpa recebeu de Veron e bateu de direita para fazer 3 a 1, aos 44'. E, aos 48', Gómez de novo, após escanteio e desvio de Rony, fez 4 a 1 para o Palmeiras.

Na segunda etapa, com o Palmeiras um pouco mais morno, Churin aproveitou saída ruim de Weverton e fez o segundo do Dragão, aos 33'.

O Palmeiras teve um bom volume de jogo no campo de ataque nos primeiros 20 minutos de jogo. Mas o Atlético-GO, em um jogo de transição rápida, também chegava à área de Weverton. O Dragão teve duas chegadas perigosas, com direito a Baralhas tentando conclusão de letra. O Palmeiras teve dois bons chutes de Scarpa e um pedido de pênalti em bola enfiada por Veron também para o camisa 14.

A jogada do Atlético-GO pela direita foi boa, a cabeçada no travessão, de Jorginho, também. Quem foi mal na jogada foi Luan. Ao tentar tirar, à frente de Weverton, o zagueiro do Palmeiras, de meia bicicleta arrematou contra o próprio gol num lance esquisitíssimo.

Não deu muito tempo para o palmeirense se preocupar. Em poucos minutos, o Palmeiras assimilou o golpe e virou a partida. Aos 41', Luan faz bonita inversão para Veron na ponta esquerda. O atacante dominou e soltou rasteiro para Zé Rafael bater de primeira e empatar. Dois minutos depois, Scarpa bateu escanteio, Luan desviou na primeira trave e Gómez completou para o gol na segunda para virar.

Um minuto depois, foi a vez de Scarpa receber de Veron na área e bater de primeira, de direita, para fazer 3 a 1. E, aos 48', De novo em jogada de escanteio de Scarpa, foi a vez de Rony desviar para Gómez, de novo, pegar o rebote e fazer o quarto do Verdão.

Com o placar assegurado, o Palmeiras fez muitas trocas e diminuiu o ritmo. Aos 33', viu Churin fazer o segundo em erro de Weverton.

PALMEIRAS:

Weverton; Luan (Mayke); Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Menino), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Atuesta); Dudu (Wesley), Rony e Gabriel Veron (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Hayner, Edson Felipe, Ramon e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Jorginho

Competição: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 16 de junho de 2022 (quinta-feira), às 18h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Gil (Fifa/SC) e Henrique Ribeiro (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Luan, contra, aos 28' do 1º Tempo, e Churin, aos 33' do 2º (ATL). Zé Rafael, aos 41', Gómez, aos 43' e 48', e Scarpa, aos 44' do 1º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Danilo e Zé Rafael (PAL); Churin (ATL)

Cartões vermelhos: Arthur Henrique (ATL)

Público: 38.888

Renda: 2.130.000,00