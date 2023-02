Palmeiras vence o Água Santa com gol de Rony e confusão com Endrick

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Água Santa por 1 a 0, neste domingo (12), com gol de Rony, pelo Campeonato Paulista, no estádio Distrital do Inamar.

O jogo foi marcado por uma confusão entre os jogadores após uma entrada dura de Rodrigo Sam em Endrick e também por uma comunicação confusa da arbitragem ao anular aquele que seria o segundo gol de Rony.

O Palmeiras continua na liderança do Grupo D, com 20 pontos conquistados em oito partidas. O Água Santa é o segundo colocado do Grupo B, com 11 pontos.

Os times voltam a jogar no meio de semana. O Palmeiras visita o Corinthians na quinta-feira (16), às 21h30, enquanto o Água Santa recebe o RB Bragantino na quarta (15), às 15h.

O JOGO

O primeiro tempo foi morno. Nenhum dos times teve chances reais de abrir o placar, e Weverton e Ygor Vinhas trabalharam mais com reposições e suporte aos jogadores do que fazendo defesas.

Só no primeiro tempo, foram três canetas. Giovani, Júnior Todinho e Reginaldo protagonizaram os lances de efeito, mas nenhum conseguiu ser efetivo após os dribles. Na segunda etapa, Giovani ainda distribuiu mais uma.

O Palmeiras cresceu na segunda etapa. O primeiro gol do jogo veio logo no segundo minuto, e os visitantes conseguiram manter mais a bola no pé, além das saídas em velocidade.

Os jogadores se engalfinharam em dois momentos da partida. O clima fechou aos 31 do segundo tempo, após Endrick ser empurrado por Rodrigo Sam para as placas laterais. O zagueiro chegou a dizer que iria 'pegá-lo depois', mas o atacante afirmou que não iria se intimidar com aquele tipo de provocação. O técnico Abel Ferreira e os jogadores do Palmeiras foram defender o garoto de 16 anos e a discussão durou alguns minutos, com cartões amarelos sendo distribuídos para os dois lados.

"Ele me deu um carrinho, fui forte na jogada e não foi a intenção jogar ele na placa. O time do Palmeiras é muito bom, tentamos igualar na disposição, mas não acabou dando. Foi um grande jogo, muito igual e tivemos chance de fazer o gol também", explicou Sam após a partida.

ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Reginaldo Lopes (Gabriel Inocêncio), Didi, Rodrigo Sam, Joílson; Kadi, Thiaguinho, Bruno Xavier, Igor Henrique; Júnior Todinho, Bruno Mezenga (David). Técnico: Thiago Carpini.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Piquerez; Fabinho (Zé Rafael), Jaílson, Raphael Veiga (Gabriel Menino); Dudu (Breno Lopes), Rony (Bruno Tabata), Giovani (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.

Estádio: Distrital do Inamar, em Diadema (SP)

Público: 5.768 torcedores

Renda: R$ 319.900,00

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Joílson, Thiaguinho e Lelê (AGS); Murilo e Rodrigo Sam (PAL)

Cartões vermelhos: Thiago Carpini (técnico, AGS)

Gol: Rony (PAL), aos 2' do segundo tempo