Palmeiras vence a Juazeirense, mantém os 100% e vai às oitavas da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu a Juazeirense por 4 a 0 na noite deste sábado (14), no estádio Anísio Haddad, pela Copinha. Os gols do confronto foram marcados por Ruan Ribeiro, Henri, Kevin, o homem do jogo e Kauan Santos. A partida foi válida pela terceira fase da Copa São Paulo.

O Palmeiras garantiu sua vaga nas oitavas de final da competição e vai enfrentar o Mirassol. Com o resultado, o alviverde paulista segue com 100% de aproveitamento na Copinha.

O Palmeiras começou a partida pressionando bastante e criando mais oportunidades, que soube aproveitar. A equipe foi superior durante todo o confronto, mas a Juazeirense conseguiu levar algum perigo ao gol de Aranha.

O grande destaque da partida foi Kevin, com duas assistências, um gol e muitos lances bonitos.

No primeiro gol, Kevin fez linda jogada pela esquerda, escapou de três marcadores e cruzou rasteiro. Ruan chegou na entrada da pequena área e bateu cruzado, com muita categoria, para abrir o placar.

Mais uma assistência de Kevin, que fez ótima partida. Desta vez, ele ergueu a bola na área em cobrança de falta do meio de campo e achou Henri. Mesmo sem ângulo, o cabeceio do capitão passou entre o goleiro e a trave para acabar no fundo da rede.

Pedro Lima fez boa jogada e Ruan Ribeiro finalizou cruzado, tirando do goleiro. A bola bateu na parte de dentro da trave e não tinha ninguém para o rebote. Por pouco o Verdão não balançou as redes novamente.

O terceiro gol saiu dos pés do nome do jogo: Kevin! David cruzou rasteiro para o meio da pequena e Peterson cortou mal. A bola sobrou para o camisa 11, que dominou ajeitando e bateu cruzado, sem chances de defesa.

Kauan Santos aproveitou o vacilo de Emerson no meio de campo, avançou em velocidade e bateu na saída de Shacon para fazer o quarto gol do Palmeiras na partida.