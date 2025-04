Palmeiras vence Corinthians por 2 a 0 e assume liderança do Brasileirão

Em um clássico emocionante, o Palmeiras dominou o Corinthians e venceu por 2 a 0, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols no início do jogo, o Verdão garantiu a vitória e assumiu a liderança da Série A.

O Palmeiras começou a partida com tudo e abriu o placar logo aos 13 minutos, com um belo gol de Piquerez. Aos 18 minutos, Emiliano Martínez ampliou a vantagem, com um chute de fora da área. O Verdão continuou pressionando e criou diversas chances de gol, mas não conseguiu ampliar o placar.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 7 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, caiu para a 6ª colocação, com 4 pontos.