Palmeiras vence com gol de Bruno Rodrigues, falha de Jandrei e é líder isolado
Por Folha de São Paulo
11/10/2025 20h30 — em
Esportes
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasileirão tem um novo líder isolado. Neste sábado (11), o Palmeiras recebeu o Juventude e não tomou conhecimento do adversário, vencendo por 4 a 1 no Allianz Parque. A partida, atrasada, foi válida pela 12ª rodada do nacional.
Raphael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fuchs e Felipe Anderson construíram a vitória alviverde. Rodrigo Sam, já no segundo tempo, ainda descontou para o Juventude.
Os palmeirenses ultrapassaram de vez o Flamengo na ponta da tabela, agora com 58 pontos alviverdes sobre os 55 do Rubro-Negro. No próximo domingo, a dupla, que também pode se enfrentar na final da Libertadores, medirá forças no Maracanã.
Os gaúchos, enquanto isso, vivem situação cada vez mais desconfortável na classificação. O Juve é o 19° colocado, com 23 tentos somados, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona do rebaixamento.
O Palmeiras volta a campo neste meio de semana, quando recebe o RB Bragantino, mais uma vez no Allianz Parque, às 19h (de Brasília). O Juventude, enquanto isso, visita o Fluminense no dia seguinte, às 21h30, no Maracanã.
O JOGO
O Palmeiras assumiu a liderança do campeonato com grande estilo. Diante de uma torcida que encheu o Allianz Parque, os donos da casa se impuseram desde o primeiro minuto e começaram a construir a vitória ainda no primeiro tempo.
O time de Abel Ferreira foi a campo remendado, tendo em vista os desfalques decorrentes da Data Fifa, mas, ainda assim, com vários de seus craques em campo. Se Vitor Roque, suspenso, e Flaco López, convocado pela seleção da Argentina, eram desfalques, nomes como Andreas Pereira, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Weverton e Agustín Giay eram nomes à disposição do português.
Bruno Fuchs e Andreas Pereira eram os mais acionados no meio de campo palmeirense, tendo o zagueiro como peça 'coringa' alternando entre papéis na zaga e como pivô do meio. O Alviverde ganhava território com inversões e viradas de jogo, e foi através dessas jogadas que passou o Flamengo em pontos na tabela e assumiu a liderança isolada do campeonato.
Ainda deu tempo do Juventude diminuir, com Rodrigo Sam, mas nada que pudesse acabar com a noite dos 40 mil palmeirenses no Allianz. 4 a 1.
LANCES IMPORTANTES
Pênalti anulado. Aos 13, Felipe Anderson recebeu bola dentro da área e tentou escapar da marcação de Abner. O jogador do Juventude desarmou o palmeirense, que foi para o chão, e a arbitragem deu pênalti. Após rápida checagem, o árbitro foi ao monitor e reverteu a decisão, entendendo que o zagueiro encostou na bola.
Espalma! Bruno Rodriguez recebeu cruzamento na grande área e ajeitou para Piquerez na ala esquerda. O lateral, mesmo sem muito ângulo, pegou de primeira e forçou Jandrei a trabalhar.
Gol! Aos 26, Felipe Anderson recebeu bola na entrada da área e arrsicou finalização. Após desvio, a bola caiu bem nos pés de Raphael Veiga, que só precisou dominar e tirar de Jandrei para fazer 1 a 0.
2 a 0! Após boa virada de jogo, Maurício reteve a posse e abriu com Bruno Rodrigues. O camisa 11 cabeceou fraco, mas Jandrei deu mole e acabou aceitando. O goleiro até tentou tirar a bola de dentro do gol, mas sem chances de consertar o vacilo. 2 a 0, aos 43.
Mais um! Logo depois do intervalo, o Palmeiras praticamente matou o jogo. Aos 3, Bruno Rodrigues fez linda jogada pela esquerda e acionou Raphael Veiga. O meia fez cruzamento para a área, encontrando Bruno Fuchs, que aumentou a contagem. 3 a 0.
Virou goleada! Em contragolpe, Maurício foi acionado na ponta direita e arriscou cruzamento por baixo. Na área, encontrou Felipe Anderson, que só completou e marcou o quarto.
Descontou! Em falta no campo de ataque do Juve, Nenê levantou bola na área palmeirense. Rodrigo Sam se antecipou a Weverton e desviou para o gol, marcando o primeiro da equipe de Caxias do Sul em São Paulo. 4 a 1.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 4x1 JUVENTUDE
PALMEIRAS
Weverton; Bruno Fuchs, Murilo e Micael; Giay, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Mauricio, Raphael Veiga e Piquerez; Bruno Rodrigues. Técnico: Abel Ferreira
JUVENTUDE
Jandrei; Reginaldo, Abner, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Sforza e Igor Formiga; Ênio e Gilberto. Técnico: Tiago Carpini
Data e horário: 11 de outubro, às 19h (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada, atrasado)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Público: 40.407 torcedores
Renda: R$ 3.022.910,00
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols: Raphael Veiga (1°T/26), Bruno Rodrigues (1°T/43), Bruno Fuchs (2°T/3), Felipe Anderson (2°T/10), Rodrigo Sam (2°T/30)
Cartões amarelos: Micael (PAL); Rodrigo Sam e Alan Ruschel (JUV)
