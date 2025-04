Palmeiras vence Cerro no Allianz com gol 'rebelde' e vaias a Richard Ríos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Cerro Porteño (PAR) por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (9), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O gol foi marcado por Richard Ríos. Na comemoração, o colombiano fez sinal de silêncio para o torcedor do próprio Palmeiras. Como resultado, a partir do segundo tempo ele foi vaiado em todas as vezes que pegou na bola e a torcida entoou um grito ofendendo o jogador.

O Palmeiras perdeu Raphael Veiga nos minutos iniciais com uma lesão no ombro e Abel fez uma mudança com Estêvão que melhorou o time. Ele tirou o jovem da ponta direita e deslocou para o centro do gramado, com mais liberdade, colocando Felipe Anderson do lado do campo.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a seis pontos e lidera o grupo G. O time de Abel Ferreira abriu três pontos de vantagem para o segundo colocado do grupo.

O clube paulista volta a campo neste sábado (12), às 18h30, quando recebe o arquirrival Corinthians, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A próxima partida pela Libertadores está marcada para o dia 24 deste mês, na altitude de La Paz contra o Bolívar.

HERÓI, MALCRIADO E MALVADO

Richard Ríos conseguiu ir do céu ao inferno em uma comemoração de gol. Depois de marcar o tento que deu a vitória ao Palmeiras, o colombiano levou o dedo a boca em sinal de silêncio na direção do próprio torcedor. O gol saiu já aos 40 minutos da primeira etapa e foi só durante o intervalo que o torcedor como um todo tomou conhecimento. Antes, só quem estava na arquibancada imediatamente em frente ao sinal conseguiu vê-lo.

A torcida esperou o time retornar a campo e o árbitro soar o apito inicial para entoar dois cantos de protesto contra Ríos. No primeiro, ofendeu o atleta: "Ei, Ríos, vai tomar no ...". No segundo, pediu: "Ríos, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão".

Curiosamente, Ríos não recebeu o frisson do estádio em seu primeiro toque na bola na segunda etapa por dois motivos: foi um tapa de primeira e em direção ao gol, que por pouco não se tornou o segundo do time no duelo. Mas assim que teve a oportunidade, a torcida não perdoou e provocou uma chuva de vaias contra o colombiano.

Dali para frente, Ríos praticamente sumiu da partida. O jogador ocupava espaços, marcava, mas não pegava na bola. Em um recuo de cabeça para Weverton chegou a ser aplaudido, mas imediatamente após recebeu a bola para conduzir e a vaia soou forte das arquibancadas.

O colombiano, sempre bastante participativo no jogo e na construção de jogadas, parou de se apresentar para o jogo, para receber a bola. Foram só três toques nela.

Aos 38, foi substituído e vaiado ao anúncio de seu nome. Imediatamente ergueu as mãos em sinal de desculpas para o torcedor, depois juntou ambas em prece. Antes de se dirigir à beira do campo, beijou o escudo do Verdão. Das arquibancadas, a vaia se amenizou diante do pedido de desculpas enquanto Ríos deixava o campo acompanhado por aplausos dos companheiros.

TRIO DEFENSIVO E FELIPE ANDERSON SE DESTACAM

Abel Ferreira repetiu o time com três zagueiros, mas desta vez com Gustavo Gómez no miolo da defesa, com Murilo e Bruno Fuchs. O paraguaio foi poupado na vitória contra o Sport no último fim de semana.

A equipe não usou os minutos iniciais jogando em casa para sufocar o Cerro Porteño, e viu Raphael Veiga deixar o campo com apenas 10 minutos de jogo -que acabou de se recuperar de um problema na lombar.

Felipe Anderson foi o escolhido por Abel como substituto de Veiga, e a alteração fez diferença para o Palmeiras. O camisa 7 entrou bem pelo lado direito, com jogadas de impacto e foi quem deu a assistência para Richard Ríos abrir o placar após bela jogada trabalhada.

Com a saída de Veiga, Estêvão conseguiu jogar um pouco mais centralizado (o que era aguardado por grande parte da torcida). No entanto, a joia palmeirense fez mais um jogo tímido na temporada.

O meio-campo formado por Emiliano Martínez e Richard Ríos foi bem, deu dinâmica ao time e não comprometeu. Mas o destaque ficou para o trio de zaga, que foi muito importante com passes longos e deu muita segurança defensiva. Weverton não fez nenhuma grande intervenção no jogo.

PALMEIRAS

Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Estêvão, Facundo Torres (Allan) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

CERRO PORTEÑO

Gatito Fenández; Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Jorge Morel e Guillermo Benítez (Daniel Rivas); Wilder Viera (Federico Carrizo), Piris da Motta (Alan Soñora), Gastón Giménez; Rodrigo Gómez (Iturbe), Gabriel Aguayo (Lucas Quintana) e Jonathan Torres. Técnico: Diego Martínez

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John Leon (COL)

VAR: Carlos Orbe (COL)

Gols: Richard Ríos (40'1ºT)

Amarelos: Abel Ferreira; Jorge Morel, Piris da Motta e Diego Martínez

Público: 24.530

Renda: R$ 2.687.501,80