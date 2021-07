Palmeiras terá tabu de 11 anos a seu favor para avançar na Libertadores

Além dos jogos com o Palmeiras, em duas outras oportunidades, a Católica enfrentou times brasileiros em confrontos de oitavas da Libertadores. Em 2002, foi eliminada pelo São Caetano, que viria a ser vice-campeão, nos pênaltis. Em 2011, venceu o Grêmio no Chile e em Porto Alegre para avançar às quartas.

Para se classificar, a Universidad Católica precisará vencer o Palmeiras por dois gols de diferença na próxima quarta (21). Uma vitória por 1 a 0 levará o jogo para os pênaltis. E uma vitória por um gol de diferença, mas com os chilenos fazendo mais de um gol, dará a vaga à Católica, pelo critério do gol fora.

