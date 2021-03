Palmeiras tem primeira semana livre para treinos depois de um semestre

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A fase vermelha do Plano São Paulo decretada pelo governador João Doria (PSDB) no estado resultou na suspensão da partida contra o São Bento pelo Paulistão, o que não é motivo de celebração para o Palmeiras necessariamente.

Por outro lado, há um efeito positivo: o time terá tempo de descanso e de treino, algo raríssimo na rotina dos atuais campeões da Libertadores e da Copa do Brasil desde a retomada do futebol brasileiro no ano passado.

Sem o compromisso que estava agendado para esta quarta-feira (17), o elenco alviverde terá cinco dias para se preparar para o clássico com o São Paulo previsto para ocorrer no sábado (20), algo que não acontecia desde agosto do ano passado.

Isso tudo, claro, se a FPF (Federação Paulista de Futebol) conseguir cumprir o seu calendário, uma vez que o decreto impede atividades esportivas até o dia 30 deste mês. A entidade ameaça, inclusive, ir à Justiça.

Considerando o calendário apenas com as competições em andamento, a última vez que o Palmeiras teve um intervalo de pelo menos cinco dias entre uma partida e outra aconteceu durante o início da disputa do Brasileirão de 2020.

Em agosto, o Palmeiras entrou em campo contra o Santos, no dia 23, e depois voltou a atuar somente no dia 29, diante do Bahia. Desde então, o tempo de recuperação entre as partidas diminuiu.

A única vez em que aconteceu espaçamento maior entre os confrontos foi em fevereiro de 2020. Naquela ocasião, o Palmeiras teve pausa de sete dias entre os duelos contra a Ponte Preta (08/02) e o Mirassol (16/02) e, depois, um período de oito dias entre a partida contra o Guarani (20/02) e o Santos (29/02) —ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

É importante mencionar que depois, em 16 de março, o futebol foi paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus. Todos os campeonatos foram suspensos por mais de três meses —os treinos (apenas físicos) tiveram de acontecer de maneira remota.

Diante da indefinição sobre o jogo contra o São Bento, o Palmeiras resolveu mudar a agenda e concedeu folga ao grupo.

A tendência é que esse intervalo também seja utilizado pelo auxiliar-técnico João Martins para aplicar suas ideias de jogo e correções para o clássico. Ele também terá de volta, a partir do dia 19, o grupo de atletas titulares que tirou férias logo após a conquista da Copa do Brasil.

A semana também dá a possibilidade de o clube acelerar a recuperação de alguns jogadores que estão retornando de lesão e/ou transição física, como é o caso do atacante Wesley. Ele foi desfalque na partida contra a Ferroviária, mas participou do treino de terça (16) e tem chances de ficar à disposição da comissão técnica no fim de semana.