Palmeiras tem ano ruim da defesa mesmo com Weverton e Gómez entre os titulares

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 32 gols sofridos em 25 jogos. Faltando 13 rodadas para o fim da competição, o clube alviverde está a apenas cinco de igualar o número de vezes que foi vazado no campeonato inteiro de 2020.

O número é espantoso e já foi discutido por Abel Ferreira em entrevistas coletivas, bem como se tornou objeto de atenção da diretoria do clube. De fato, não resta dúvida que a defesa do Palmeiras é o fiel da balança de uma campanha que pende para baixo na atual temporada.

A parte defensiva vai tão mal que mesmo os principais jogadores do setor, Weverton e Gómez, tiveram pouco impacto positivo no desempenho. De volta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2020, no Catar, a dupla, assim como Piquerez, reforça o Palmeiras contra o Internacional às 16h deste domingo (17).

Com o goleiro da seleção brasileira e o capitão paraguaio em campo, em 12 jogos juntos, o Palmeiras sofreu 15 do total de 37 gols que levou até agora, média de 1,25 gol por jogo. A média geral do time é 1,28, o que mostra que eles não vêm conseguindo fazer a diferença em termos numéricos.

O Palmeiras, inclusive, conquistou menos pontos em média quando a dupla jogou do que sem ela: 1,16 contra 1,6. Mas isso até tem explicação, dado que os dois costumam ser escalados nos jogos mais duros do time, como contra Flamengo, São Paulo, Atlético-MG, Fortaleza e Corinthians.

Em 2020, os jogadores fizeram 20 jogos juntos e sofreram apenas 16 gols —0,8/jogo—, além de terem conquistado 1,8 ponto por partida em média. Com eles, os números do time eram bem superiores aos 0,97 gol sofrido por partida e 1,52 ponto conquistado a cada 3 disputados da atual campanha geral.

Se a defesa palmeirense estivesse um pouco melhor, a pontuação do time certamente seria mais alta, já que o ataque no Brasileiro deste ano vem com média maior que o da equipe em 2020. Até aqui, o Palmeiras fez 37 gols em 25 jogos, média de 1,48. No ano passado, a média foi de 1,34 —51 em 38 partidas.

Weverton se reapresentou ao Palmeiras na sexta (15), assim como Piquerez. Já Gómez foi liberado para voltar às atividades no CT apenas neste sábado (16).

O goleiro, reserva nos três jogos do Brasil, pode praticamente ser confirmado como titular. O lateral uruguaio, que substituiu Viña no intervalo da partida contra a seleção brasileira e atuou por menos de um tempo contra a Argentina, também deve estar disponível para ser escalado por Abel.

Já Gómez, titular do selecionado guarani nas três rodadas das Eliminatórias disputadas nessa convocação, tem alguma chance de ser poupado, a depender da avaliação do núcleo de saúde e performance do clube. Renan poderá substituí-lo, já que Kuscevic deixou a última partida, contra o Bahia, lesionado.

Por enquanto, a escalação provável do Palmeiras é a seguinte: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano.

Do lado colorado, o técnico Diego Aguirre trata Rodrigo Lindoso, Maurício e Patrick como dúvidas. Eles têm sido titulares absolutos na escalada do Inter, que já soma 39 pontos, um a menos que o Palmeiras, e aparece na sétima colocação, duas abaixo do time alviverde.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)

Transmissão: TV Globo e Premiere