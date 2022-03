Palmeiras supera o Ituano, avança à semifinal e se mantém invicto no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, o Palmeiras teve uma atuação regular nesta quarta-feira (23), mas fez o suficiente para superar o Ituano por 2 a 0, no Allianz Parque, e avançar à semifinal da competição.

Invicto no torneio, o time alviverde contou com gols de Raphael Veiga e Rony para conquistar sua décima vitória no campeonato —acumula, ainda, três empates até aqui.

Desta forma, a equipe de Abel Ferreira terá a vantagem de atuar em casa na próxima fase. O adversário vai ser o Red Bull Bragantino, que também jogou nesta quarta —em Bragança Paulista, venceu o Santo André.

O triunfo alviverde começou a ser construído logo aos 50 segundos de partida, quando Cleberson desviou a bola com a mão na grande área e o árbitro marcou pênalti. Veiga manteve o 100% de aproveitamento em sua 21ª cobrança com a camisa palmeirense.

Mesmo com a vantagem logo cedo, o Palmeiras não conseguiu ter um volume maior de jogadas ofensivas e ampliar o marcador antes do intervalo. Já na etapa final, Rony marcou o segundo, aos 10 minutos.

Como o Ituano não demonstrou força para reação, os donos da casa passaram a administrar o placar até o fim da partida. Aos 41 minutos, porém, quase registrou o terceiro, mas Breno Lopes teve um gol anulado por impedimento.

O atacante, aliás, quase foi expulso nos acréscimos. Ele chegou a receber um cartão vermelho quando o árbitro interpretou que ele tentou acertar um chute em Iago Telles, mas após consultar o VAR (árbitro de vídeo) o juiz voltou atrás e aplicou um cartão amarelo.

RED BULL BRAGANTINO VOLTA À SEMIFINAL APÓS 15 ANOS

Também nesta quarta-feira (23), o Red Bull Bragantino venceu o Santo André por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e avançou à semifinal do Campeonato Paulista.

O atacante Artur, aos 40 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida. Desde 2007 o time do interior não chegava à semifinal do Estadual. Naquele ano, acabaria superado pelo Santos, o campeão da edição disputada há 15 anos.

"É uma felicidade grande por conseguirmos a classificação para a semifinal, depois de tanto tempo", disse o atacante.

Na próxima fase, o Bragantino vai enfrentar o Palmeiras, já que o time com a melhor campanha no torneio —neste caso o alviverde— enfrenta o rival com a quarta melhor campanha. As equipes com a segunda e a terceira melhores campanhas fazem o outro duelo. O São Paulo já está classificado e espera o ganhador do confronto entre Corinthians e Guarani, nesta quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Jailson, Murilo e Piquerez; Danilo (Breno Lopes), Zé Rafael e Raphael Veiga (Atuesta); Dudu (Gabriel Verón), Rony (Rafael Navarro) e Scarpa (Wesley). T.: Abel Ferreira.

ITUANO: Pegorari; Léo Santos, Rafael Pereira (Bernardo Schappo) e Cleberson (Jiménez); Pacheco, Kaio (Igor Henrique), Lucas Siqueira, Gerson Magrão (Gabriel Barros) e Roberto; João Victor e Aylon (Iago Telles). T.: Mazola Júnior.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 27.260

Renda: R$ 1.337.370,13

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Auxiliares: Neuza Inês Back (SP) e Mauro André de Freitas (SP)

VAR: Péricles Bassols (SP)

Cartões amarelos: Kaio, Jiménez, Pacheco (ITU); Breno Lopes (PAL).

Gols: Veiga (PAL), aos 2' do primeiro tempo; Rony (PAL), aos 9' do segundo tempo.