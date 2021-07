Palmeiras supera Grêmio, afunda rival e assume liderança do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em apenas 15 segundos o Palmeiras começou a construir a vitória que colocou a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi nesse tempo, sem nem deixar o Grêmio ter a bola nós pés, que Raphael Veiga abriu o placar, no triunfo por 2 a 0, no Allianz Parque, na noite de quarta-feira (7).

Se os donos da casa já eram favoritos no confronto, o golpe logo cedo deixou ainda mais atordoado o time gaúcho, pressionado por ser o último colocado do Nacional, agora com apenas dois pontos em oito jogos.

Não demorou muito e Gabriel Menino ampliou, aos 16 minutos. Na etapa final, Veiga teve outra chance de marcar, mas acertou o travesão. O Grêmio, em sua melhor oportunidade, parou nas mãos de Jailson após chute de Ricardinho, cara a cara com o goleiro.

Foi o quarto triunfo consecutivo da equipe palmeirense. Com 22 pontos, igualou a pontuação do Red Bull Bragantino, mas assumiu a primeira posição pelo número de vitórias (7 a 6).

Ainda sem vencer nenhum jogo no Nacional, o Grêmio vive situação bem diferente daquela que marcou o último encontro entre os dois times, há quatro meses, quando houve a decisão da edição 2020 da Copa do Brasil --estendida até este ano por causa da paralisação do calendário devido à pandemia de Covid-19.

Desde a perda do título para o Palmeiras na ocasião, o time do Sul demitiu Renato Gaúcho após a queda na terceira fase da Libertadores, contratou Tiago Nunes, que não resistiu ao péssimo inicio no Nacional, e vai agora apostar em Luiz Felipe Scolari.

Nesta quarta, a diretoria gremista deixou apalavrado um acerto com Felipão, que deverá ter o seu retorno ao clube anunciado oficialmente em breve. Contra o Palmeiras, o interino Thiago Gomes foi quem dirigiu o time tricolor.

Enquanto isso, apesar de uma temporada de altos e baixos, Abel Ferreira voltou a ter mais tranquilidade para fazer seu trabalho depois da boa sequência que levou o Palmeiras à liderança do Brasileiro.

Nos últimos compromissos, a equipe tem demonstrado boa evolução, sobretudo no ataque. Na série de quatro jogos invicta, tem uma média de dois gols por jogo, mantida contra o Grêmio.

Mesmo com a queda de rendimento no segundo tempo, o sistema defensivo também se apresentou bem, principalmente pelas voltas do paraguaio Gustavo Gómez e do uruguaio Viña, que estavam a serviço de suas seleções na Copa América. Nas ocasiões em que a zaga acabou oferecendo espaços, o goleiro Jailson apareceu bem.

Na próxima rodada, o Palmeiras vai encarar o Santos, no sábado (10), novamente no Allianz Parque. Já o Grêmio terá pela frente o Internacional, no mesmo dia, em sua arena.

PALMEIRAS

Jailson, Gabriel Menino (Mayke), Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael (Felipe Melo) e Gustavo Scarpa (Patrick de Paula); Wesley (Breno Lopes), Rony (Deyverson) e Raphael Veiga. T.: Abel Ferreira

GRÊMIO

Brenno; Rafinha (Ruan), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Alisson); Victor Bobsin (Jean Pyerre), Matheus Henrique, Vanderson (Leo Pereira) e Douglas Costa; Diego Souza (Ricardinho) e Ferreira. T. (interino): Thiago Gomes

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Felipe Alan de Oliveira e Celso Luis da Silva (MG)

VAR: Igor Benevenuto (MG)

Cartões Amarelos: Gabriel Menino (PAL); Matheus Henrique, Vanderson e Thiago Gomes (técnico, GRE)

Gols: Raphael Veiga (PAL), aos 15s, e Gabriel Menino (PAL), aos 16'/1ºT