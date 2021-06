Palmeiras saca Empereur de jogos por clásula, mas ainda quer a contratação

Um outro empréstimo, no momento, não é visto como uma possibilidade viável por parte do clube italiano.

No acordo entre os clubes, havia uma cláusula determinando a obrigatoriedade da contratação do jogador, caso ele atingisse um patamar de 60% de participação nas partidas entre novembro e o fim de junho, quando se encerra seu vínculo. O número não foi e nem seria atingido, mesmo que ele jogasse todas as partidas até o fim do mês.

