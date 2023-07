Palmeiras recebe consultas por Flaco López após saídas de Tabata e Navarro

A ESPN argentina publicou nesta semana que o Boca quer contratar Flaco López por empréstimo com opção de compra. No entanto, o UOL apurou que o Palmeiras não vê sentido nessa especulação, já que os xeneízes já tem em seu elenco um atacante emprestado pelo Alviverde, Miguel Merentiel — que deve ser comprado pelo clube argentino.

Clube acredita no potencial do atleta. O Palmeiras acredita que Flaco ainda tem muito para evoluir no futebol brasileiro e, como Rafael Navarro acabou de ser negociado com um clube da MLS, a equipe não tem nenhuma intenção de negociar o argentino.

Flaco López é visto como um jogador importante dentro do elenco. O jogador é alto e tem características muito diferentes de seus concorrentes no plantel, Endrick e Rony.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Flaco López é mais um jogador do Palmeiras que está sendo sondado no mercado da bola.

