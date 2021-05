Palmeiras reage após vice, faz seis gols e obtém segundo lugar geral da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras encerrou nesta quinta-feira (27) a sua participação na fase de grupos da Copa Libertadores com a segunda melhor campanha na classificação geral do torneio. Em casa, goleou o Universitario, do Peru, por 6 a 0, com gols de Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Willian e Rony (2).

Mostrando reação após a perda do Campeonato Paulista para o São Paulo, o time alviverde chegou aos 15 pontos na competição continental. Líder do Grupo A, só conquistou menos pontos do que o Atlético-MG, que obteve 16 no Grupo H.

Isso significa que o Palmeiras poderá decidir em casa todos os confrontos do mata-mata até a eventual final, desde que o sorteio não ponha o rival de Belo Horizonte no caminho antes disso. Eles certamente não se encontrarão nas oitavas de final, porque os primeiros colocados das chaves enfrentarão times classificados em segundo lugar. O sorteio ocorrerá na próxima semana.

Dos sete brasileiros que disputaram a fase de grupos, apenas o Santos não avançou. Além do Palmeiras e do Atlético-MG, São Paulo, Flamengo, Fluminense e Internacional asseguraram presença na próxima etapa.

O Palmeiras havia hregistrado a melhor campanha da fase de grupos nas três edições anteriores da competição. Em 2020, o time alviverde repetiu os mesmos 16 pontos alcançados em 2018, com cinco vitórias e um empate. Em 2019, foram 15 pontos, com cinco triunfos e uma derrota.

Na atuação edição, o clube chegou à última rodada com a classificação e a primeira posição do grupo já asseguradas.

Mesmo assim, o resultado foi importante para mostrar o poder de reação do elenco após a perda do título do Campeonato Paulista, venvido pelo São Paulo no último domingo (23).

Diante da fragilidade do Universitario, Abel Ferreira optou, ainda, por dar descanso a alguns dos jogadores titulares, como Luiz Adriano. A ideia é que eles estejam prontos para estreia no Campeonato Brasileiro, no domingo (30), contra o Flamengo, o atual campeão nacional, no Maracanã.

Facilitou, também, o fato de o time peruano ter atuado com um jogador a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo, quando Quintero foi expulso, após acertar um chute na cabeça de Weverton durante uma dividida na entrada da área.

Ainda na etapa inicial, Viña, aos 41 minutos, e Zé Rafael, aos 46, começaram a construir a vantagem. Na volta do intervalo, Gustavo Gómez, aos 9, e Willian, aos 14, ampliara. Rony, que entrou no segundo tempo, balançou a rede duas vezes, aos 31 e aos 44.

PALMEIRAS

Weverton; Danilo Barbosa, Gustavo Gómez (Luan) e Alan Empereur (Rony); Gabriel Menino, Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley (Raphael Veiga) e Willian (Luiz Adriano). T.: Abel Ferreira.

UNIVERSITARIO

Carvallo; Aldo Corzo, Leonardo Rugel, Alonso (Velarde), Quina e Valverde; Gerson Barreto, Armando Alfageme e Guarderas (Zevallos); Quintero e Valera (Gutiérrez). T.: Ángel Comizzo

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Gustavo Scarpa (PAL); José Retamal e Christian Lescano (CHI)

Cartões amarelos: Leonardo Rugel, Ángel Comizzo e Zevallos (UNI)

Cartões vermelhos: Alberto Quintero (UNI), aos 17'/1ºT

Gols: Matías Viña (PAL), aos 41', e Zé Rafael (PAL), aos 46'/1ºT; Gustavo Gómez (PAL), aos 9', Willian (PAL), aos 14', e Rony (PAL), aos 31' e aos 44'/2ºT