Palmeiras prevê reforma de CT da base sugerida por Abel, mas não tem pressa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ainda não tem um prazo para realizar obras do centro de treinamentos das suas categorias de base, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, apesar de já ter um projeto de reforma total aprovado desde agosto do ano passado.

Na entrevista coletiva após a vitória sobre a Ponte Preta na quarta-feira (26), por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira pediu atenção ao local.

"Fica aqui um apelo: na próxima venda [de jogador] que o clube fizer, que dê um CT novo para a base, eles merecem pelo que têm feito. Para ser um clube de excelência, falta darmos condições em infraestrutura junto das condições humanas que já temos", disse o português.

Da maneira como Abel se colocou, ficou a impressão de que o CT Academia de Futebol 2 estivesse com problemas. Não é exatamente o caso. E, por isso, no momento não há grande preocupação por parte da diretoria com a falta de um ritmo de obras.

A reportagem conversou com pessoas que conhecem e já trabalharam no local no passado. A opinião de consenso é de que há espaço para melhorias. Mas o que é oferecido hoje atende quase inteiramente as necessidades dos atletas.

Não há problemas de manutenção. E reformas recentes em infraestrutura e vestiários permitem, por exemplo, que o clube seja atualmente organizador e sede de um torneio sub-17, a FAM Cup. Há cinco campos oficiais no local.

"Temos uma das melhores estruturas do futebol mundial e sempre buscamos melhorar, o Palmeiras pensa grande e aqui tudo tem que priorizar o trabalho de excelência", foi a resposta de Leila Pereira aos questionamentos da reportagem, por meio de sua assessoria de imprensa.

A razão pela qual o projeto de reforma do CT de Guarulhos ainda não saiu do papel é econômica. A queda aguda de receitas por conta da pandemia do novo coronavírus impede o Palmeiras de tratar a questão como prioritária.

O grande calcanhar de Aquiles do CT de Guarulhos é o fato de ele não contar com alojamentos. Hoje, os jogadores do Palmeiras que não moram com suas famílias, a partir dos 14 anos, estão alojados em um flat localizado na rua Palestra Itália, em frente à sede social do clube, na zona oeste de São Paulo. Os jogadores são levados a Guarulhos em ônibus do Palmeiras.

Já as refeições são feitas em um refeitório do clube para funcionários da sede social, de um modo geral, na rua Padre Antônio Thomaz, paralela à Palestra Itália. As refeições e dietas servidas no local não são tão balanceadas e personalizadas como as dos jogadores profissionais.

O projeto de reforma, entre outros pontos, prevê um hotel com 132 quartos, piscina e um mini-estádio para 2 mil lugares. Assim, quando reformado, o CT daria aos jogadores um tempo maior para outras atividades, evitando cerca de até duas horas de deslocamento dentro da cidade para ir e voltar ao município anexo à capital paulista.

Atento aos garotos recém-campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Abel levou 13 deles para treinar com o elenco principal na reapresentação na quinta (27), já em preparação para o duelo com o São Bernardo às 16h deste sábado (29), novamente pelo Paulista.

Endrick está no grupo, mas, por ainda ter 15 anos, não está autorizado a atuar por competições oficiais com o time profissional.

Será a penúltima partida do Palmeiras antes da ida ao Mundial de Clubes. A expectativa é de que Abel mantenha o time base dos últimos dois jogos, mas sem Weverton, Gustavo Gómez e Kuscevic, todos eles convocados por seleções nacionais.

Assim, em São Bernardo do Campo (SP), o Palmeiras deverá ter uma formação com Marcelo Lomba; Luan, Murilo, Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Estádio: Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Horário: 16h (de Brasília) deste sábado (29)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Luiz Flavio de Oliveira

Transmissão: HBO Max