Palmeiras pode perder até um time devido à Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras aguarda o resultado da bateria de exames de Covid-19 que realizou nesta segunda-feira (16) com o elenco, mas teme perder ainda mais atletas para o jogo desta quarta (18), contra o Ceará, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Oito jogadores já testaram positivo e há risco de o número se aproximar dos 11, equivalente a um time completo.

Gabriel Menino, Luan, Viña, Alan Empereur, Danilo, Gabriel Silva, Rony e Gabriel Veron estão em isolamento, assim como o assessor técnico Edu Dracena. A expectativa, porém, é de que o número de contaminados aumente -o clube confirmará nesta terça-feira (17), antes da viagem para Fortaleza (CE), quem mais pode ter contraído coronavírus.

O protocolo para retorno é o seguinte: aqueles que tenham passado assintomáticos ou apenas com sintomas leves no início da doença, precisam ficar em isolamento por dez dias, podendo retornar no 11º —-este é o cronograma em geral para atletas. O período fora sobe para 14 dias apenas em casos com sintomas mais fortes, e a volta, então, só ocorre no 15º.

Dos jogadores já confirmados, apenas Luan tem chance de voltar a trabalhar nesta semana: ele foi diagnosticado em testes no dia 9, portanto pode ficar apto a treinar na sexta (20), caso continue sem problemas. Gabriel Menino é o próximo na lista -passou por teste no dia 11, na seleção brasileira, e seria liberado no mínimo no dia 22, domingo.

Danilo, Gabriel Silva e Rony vão cumprir os dez dias entre 12 e 22 de novembro, com volta projetada para a segunda (23). Viña e Gabriel Veron testaram positivo no dia 14, então só poderiam retomar os trabalhos a partir de quarta (25).

Neste intervalo, o Verdão enfrentará: Ceará, com a vantagem dos 3 a 0 na ida; Goiás, sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro; e a ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Delfín (EQU), dia 25, fora de casa.

Isto significa que possíveis novos infectados só poderão voltar depois do início do mata-mata da competição continental. Além de todos esses problemas, o técnico Abel Ferreira tem três jogadores lesionados: Felipe Melo, Wesley e Luan Silva.

Contra o Ceará, o reforço Breno Lopes também não poderá atuar, pois já disputou a Copa do Brasil pelo Juventude. Os retornos de Esteves e Luiz Adriano, ambos recuperados de problemas físicos, podem amenizar a dor de cabeça do treinador português, que foi expulso no Allianz Parque e não ficará no banco nas quartas de final.

Weverton e Gustavo Gómez, disputando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, devem se juntar ao grupo amanhã cedo. O clube montou uma logística para contar com a dupla horas depois dos jogos por Brasil e Paraguai.