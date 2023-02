Palmeiras perde dois pênaltis, mas bate a Inter de Limeira no Paulistão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2023. A equipe comandada por Abel Ferreira construiu o placar na etapa inicial, mesmo com dois pênaltis perdidos, e se mantém como a única invicta no Estadual.

Os gols foram marcados por Raphael Veiga e por Piquerez, aos 18 e aos 35 minutos do primeiro tempo, respectivamente. O tento do camisa 23 saiu em cobrança de penalidade sofrida por Endrick - Veiga se isolou na artilharia do time na temporada, com quatro gols.

Dudu e Veiga ainda tiveram a chance de ampliar o placar em outros pênaltis , mas desperdiçaram. O camisa 7 bateu para fora, e Veiga parou no goleiro adversário em sua segunda tentativa.

Os dois goleiros tiveram grande atuação no confronto. Weverton fez duas defesas à queima-roupa para garantir que o Palmeiras não fosse vazado, enquanto Léo foi responsável por evitar um placar elástico.

Ainda em branco em 2023, Endrick quase marcou um golaço de voleio no primeiro minuto de jogo. A bola, no entanto, explodiu no travessão.

Com o resultado, o Palmeiras se isolou ainda mais na liderança do Grupo D, com 17 pontos, enquanto a Inter de Limeira segue em segundo na chave A, com dez. O Alviverde tem a melhor campanha do Paulistão.

O Palmeiras aumentou a sua sequência de jogos sem perder no Allianz Parque para 18. A última derrota em casa aconteceu em julho de 2022.

Além disso, foi o primeiro jogo do Palmeiras em seu estádio desde as conquistas da Supercopa e da Copa São Paulo de Juniores, no mês passado. Não à toa, as duas taças estavam expostas em campo antes do jogo.

Os donos da casa não demoraram para começar a construir o resultado e encaminharam a vitória nos primeiros 45 minutos. Na reta final, Veiga teve mais uma oportunidade, após pênalti sofrido por Giovani, mas o goleiro pegou.

O Palmeiras volta a campo no domingo (12) para enfrentar o Água Santa, fora de casa, às 11h (de Brasília), pela 8ª rodada do Estadual. A Inter de Limeira, por sua vez, recebe o Sandro André no mesmo dia, às 20h30.

Gols e lances importantes

1º Pênalti. Aos 15', Rony deu um toque de primeira para acionar Endrick, que invadiu a área e foi derrubado ao driblar o goleiro. Edina assinalou pênalti, enquanto os jogadores da Inter de Limeira acusavam a joia palmeirense de ter se jogado.

1x0. Raphael Veiga foi para a cobrança, bateu rasteiro, no cantinho, e converteu, inaugurando o placar.

2x0. Aos 35', Piquerez tabelou com Dudu pela esquerda, conduziu até a entrada da área com espaço e mandou de três dedos para ampliar o placar.

2º pênalti. Aos 42', Dudu invadiu a área, limpou dois marcadores e acabou sendo derrubado. A jogada seguiu, mas a partida depois foi paralisada enquanto o VAR analisava o lance. A tecnologia indicou a revisão, e a árbitra marcou pênalti.

Dudu desperdiça. O próprio camisa 7 foi para a cobrança e mirou no mesmo canto de Veiga, mas mandou para fora.

3º pênalti. Aos 42' do segundo tempo, Giovani disparou pela direita e foi derrubado na área.

Veiga também erra. O camisa 23 foi para a sua segunda cobrança e bateu de novo rasteiro, no lado direito. Léo acertou o lado mais uma vez, mas desta conseguiu defender.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 9 de fevereiro de 2023, às 19h30 (de Brasília)

Árbitra: Edina Alves

Gols: Raphael Veiga (PAL), aos 18', e Piquerez, aos 35' do primeiro tempo

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Jailson), Zé Rafael (Luan) e Raphael Veiga; Dudu (Breno Lopes), Rony (Flaco López) e Endrick (Giovani). T.: Abel Ferreira

INTER DE LIMEIRA

Léo Vieira; Léo Duarte, Douglas, Leandro Silva e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia (Fernando Canesin), Iago (Eliandro), Matheus Oliveira (Jean Martim) e Everton Brito (Bill); Chrigor (Jonathas). T.: Pintado