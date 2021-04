Palmeiras perde do Mirassol no Allianz e se complica no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras perdeu na noite deste domingo (25) para o Mirassol, por 2 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Abel Ferreira mandou a campo uma equipe repleta de jovens e reservas, poupando os principais nomes do time para a Copa Libertadores. Dos habituais titulares, apenas Weverton e Viña atuaram -o uruguaio ainda cumprirá duas rodadas de suspensão na competição continental.

A vitória na capital paulista foi a primeira do Mirassol sobre o Palmeiras em oito anos. A última vez que o clube do interior havia vencido os alviverdes foi no Estadual de 2013, quando goleou por 6 a 2. De lá pra cá, os palmeirenses triunfaram em três oportunidades, além de um empate.

Neste domingo, o confronto entre as equipes começou movimentado, com oportunidades de gol dos dois lados.

O Palmeiras por pouco não abriu o placar com Rafael Elias, que parou em boa defesa de Muralha, ex-Flamengo.

Foi o goleiro, inclusive, que iniciou a jogada do primeiro gol do Mirassol. O camisa 1 lançou de sua própria área, Diego Gonçalves ganhou de cabeça e acionou Moraes. O lateral avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Fabrício, que completou de primeira para marcar, aos 28 da etapa inicial.

Abel Ferreira promoveu a entrada de Gabriel Menino no intervalo, mas logo no início do segundo tempo os visitantes ampliaram a vantagem.

Aos 2 minutos, o zagueiro palmeirense Henri calculou mal o tempo de bola e não cortou lançamento que veio da defesa do Mirassol. Diego Gonçalves dominou, arrancou até a grande área e encobriu Weverton para anotar um belo gol no Allianz.

O clube do interior ainda teve Neto Moura expulso na etapa final. Com um a mais, Abel mandou o Palmeiras à frente logo na sequência com a entrada de dois atacantes, Wesley e Newton.

Com 33 minutos do segundo tempo, o Palmeiras teve a chance de descontar em um pênalti, após toque de Ernandes dentro da área. Mas Gabriel Menino bateu mal, cruzado, para a defesa de Muralha.

Newton diminuiu já no último lance da partida, mas tarde demais para uma reação alviverde.

O resultado ruim no Allianz complica a vida do Palmeiras no Campeonato Paulista. Com 12 pontos, a equipe está na terceira colocação do Grupo C, cinco pontos atrás do Novorizontino. A equipe ainda tem quatro rodadas para disputar no Estadual.

Os palmeirenses agora voltam suas atenções para a Copa Libertadores. Na terça (27), recebem o Independiente Del Valle (EQU), pela segunda rodada do torneio continental.

PALMEIRAS

Weverton; Garcia, Henri (Marcelinho, aos 6'/2T), Alan Empereur e Vinã; Fabinho (Wesley, aos 19'/2T), Pedro Bicalho (Gabriel Silva, intervalo), e Zé Rafael (Gabriel Menino, intervalo); Giovani, Lucas Esteves (Newton, aos 19'/2T) e Rafael Elias. Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL

Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes (Rafinha, aos 43'/2T); Luís Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel (Lucas Silva, aos 32'/2T); Fabrício Daniel (Sousa, aos 17'/2T), Pedro Lucas (Rafael Silva, aos 43'/2T) e Diego Gonçalves (Ernandes, aos 32'/2T). Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 2 MIRASSOL

Competição: Campeonato Paulista

Data: 25 de abril de 2021, domingo Horário: 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Paulo Cesar Modesto (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Neto Moura e Alex Muralha(MIR)

Cartões vermelhos: Neto Moura (MIR)

Gols: Fabrício Daniel, do Mirassol, aos 28 minutos do primeiro tempo; Diego Gonçalves, do Mirassol, aos 2 minutos do segundo tempo; e Newton, do Palmeiras, aos 49 minutos do segundo tempo.