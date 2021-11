Palmeiras perde a 3ª seguida a uma semana da final da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A uma semana da final da Libertadores, o Palmeiras completou neste sábado (20) a terceira partida seguida sem vencer. Além disso, durante a derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, dois dos líderes do elenco alviverde, Gustavo Gómez e Weverton, tiveram uma ríspida discussão em campo.

Não ficou claro o teor do bate boca, ocorrido nos minutos finais do primeiro tempo. O fato é que a equipe de Abel Ferreira produziu pouco ofensivamente mesmo atuando com seus titulares.

O time já vinha de uma atuação ruim, na última quarta (17), quando perdeu para o São Paulo, por 2 a 0. Na ocasião, o técnico português poupou vários titulares. Antes do clássico, sofreu derrota para o Fluminense, por 2 a 1.

Na próxima terça (23), o Palmeiras volta a campo para o último compromisso pelo Nacional antes da final do torneio continental, diante do Flamengo, no dia 27, no Uruguai. Num jogo em que a tendência é que os titulares sejam preservados, a equipe paulista encara o líder Atlético-MG, no Allianz Parque.

Para o torcedor alviverde, contudo, mais importante do que o duelo com os mineiros será corrigir os erros que o time tem apresentado e, principalmente, aparar as arestas que possam existir no elenco, refletidas na discussão entre Gómez e Weverton.

Após a partida, o defensor paraguaio minimizou o atrito. "Foi o clima do jogo. A gente sempre quer ganhar. E o Weverton não percebeu que eu estava indo falar com o professor Abel. Eu queria reclamar com o juiz, mas acontece isso. Dois jogadores com experiência, conversamos no intervalo e está tudo bem."

Além da questão emocional, o ataque palmeirense também se mostra pouco produtivo. Na primeira etapa no estádio Castelão, os paulistas não acertaram nenhuma finalização no alvo, segundo o site SofaScore. Do outro lado, o Fortaleza acertou três chutes e, após o rebote de um deles, Robson abriu o placar aos 39 minutos.

No lance, David arriscou de longe, Weverton deu rebote e o camisa 7 mandou para a rede. Minutos depois, ocorreu a discussão entre o goleiro e o zagueiro alviverde.

Depois do intervalo, apesar de pelo menos conseguir exigir uma defesa de Marcelo Boeck, o Palmeiras não conseguiu produzir o suficiente para chegar ao empate, enquanto o Fortaleza segurava o placar e tentava matar o jogo apenas com contra-ataques.

Patrick de Paula teve um gol anulado nos minutos finais, após revisão do lance pelo VAR, e viu Wesley ser parado por Boeck numa chance cara a cara.

O time paulista permanece estacionado nos 58 pontos, em terceiro, com seis pontos a mais do que a equipe cearense, em quarto, com 52.

SUSTO COM PIKACHU

Na reta final do jogo, o meia do Fortaleza Yago Pikachu, que já havia sido substituído, passou mal e caiu à beira do gramado. De acordo com a reportagem do Premiere, o atleta teria tido uma queda de pressão. Ele foi retirado de campo por paramédicos, de ambulância.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Bruno Melo, Jussa, Ronaldo, Vargas (Felipe), Yago Pikachu (Edinho); David (Henríquez) e Robson (Wellington Paulista). T.: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Piquerez; Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa (Gabriel Veron); Rony (Deyverson) e Dudu (Wesley). T.: Abel Ferreira.

Local: Arena Castelão (CE)

Público: 18.139 pessoas

Renda: R$ 287.306,00

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Éder Alexandre e Thiaggo Americano Labes (ambos SC)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto, Matheus Jussa e David (FOR); Zé Rafael (PAL)

Gols: Robson (FOR), aos 38min do 1ºT