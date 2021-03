Palmeiras pede para a torcida evitar aglomerações ao assistir à final

Na sexta-feira, as páginas oficiais do Allianz Parque também fizeram este pedido, para que torcedores não fossem para os arredores da arena. O país vive um dos momentos mais graves da pandemia da covid-19, e de quinta (4) para sexta (5) morreram mais 1760 pessoas.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras postou em suas redes sociais um pedido para que a torcida não se aglomere para assistir à final da Copa do Brasil, neste domingo (7), às 18h, contra o Grêmio, no Allianz Parque. O estado de São Paulo entrou nesta madrugada na fase vermelha do plano de combate ao novo coronavírus, e apenas serviços essenciais estão abertos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.