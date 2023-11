Palmeiras passa Botafogo em chance de título e briga dura contra o Z4

O Brasileiro segue com equipes com jogos a menos após a conclusão da 34ª rodada.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro colocou um novo time no topo da classificação. O Palmeiras assumiu a primeira colocação ao bater o Internacional no sábado (11), combinado com empate entre Botafogo e Red Bull Bragantino e a derrota do Grêmio para o Corinthians, que ocorreram nesta domingo (12). A arrancada alviverde também teve impacto nas chances de título segundo estatísticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

