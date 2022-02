Palmeiras ouve não do Flamengo antes de fazer proposta por Pedro e ainda busca 9

Pedro tem tido poucas oportunidades no Flamengo e ouviu na chegada do técnico português Paulo Sousa que poderia fazer dupla de ataque com Gabigol, o que aconteceu em ocasiões pontuais neste início de temporada.

A conversa foi conduzida por Anderson Barros e Marcos Braz, que mantêm boa relação fora do campo apesar da rivalidade crescente dentro dele. Mesmo antes de o assunto ser levantado, a diretoria do Palmeiras já sabia que o negócio era praticamente impossível.

