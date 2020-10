Palmeiras oficializa contratação de técnico português Abel Ferreira

O português Abel Ferreira, ex-PAOK, da Grécia, é o novo técnico do Palmeiras, informou nesta sexta-feira (30) o clube que estava sem treinador há 2 semanas, desde a saída de Vanderlei Luxemburgo.

A negociação com Miguel Ángel Ramirez não foi concluída após a recusa do espanhol que já era quase certo no time, dando espaço a Abel.

Aos 41 anos, o português acertou contrato no alviverde até o fim de 2022. Segundo o Globo Esporte, Abel deve trazer da Europa quatro colegas portugueses que trabalharam com ele na Grécia: dois assistentes, um preparador físico e um analista de dados.