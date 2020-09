Palmeiras monta força-tarefa para fazer Rony, principal reforço no ano, vingar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras detectou que Rony está muito nervoso e, por isso, tem tomado as decisões técnicas erradas dentro de campo. Segundo apurou a reportagem, esse diagnóstico foi feito não só pela comissão técnica, mas também pela diretoria.

A aposta do momento é que o técnico Vanderlei Luxemburgo consiga conversar com o jogador para dar mais calma para ele, em uma espécie de força-tarefa que contará também com o apoio de diretores, vices e até do presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.

Alguns sinais no jogo contra o Internacional exemplificam o que pensa o comando palmeirense. Na ocasião, ele só foi acionado por Luxemburgo no segundo tempo —contra o Red Bull Bragantino, em confronto às 11h deste domingo (6), ele começará novamente do banco de reservas.

Em uma jogada em que foi receber uma bola em frente ao banco de reservas, próximo à linha lateral, errou um domínio fácil. Ele não escondeu o abatimento pelo erro. Depois, no lance do gol de Luiz Adriano, Rony tropeçou na bola pouco antes de Gustavo Gómez conseguir o cruzamento.

No diagnóstico palmeirense, ficou claro que o problema não é originado por falta de vontade, mas, sim, por ansiedade na tomada de decisão.

Rony é a principal contratação desta temporada, em um ano no qual o Palmeiras apertou as rédeas no aspecto financeiro. Foram 6 milhões de euros (quase R$ 30 milhões na época) por 50% dos direitos econômicos do atleta que se destacou no Athletico-PR.

O jogador começou como titular absoluto de Vanderlei Luxemburgo, mas foi perdendo espaço aos poucos, com o decorrer da temporada. Ele ainda não fez nenhum gol e não teve nenhuma apresentação para ficar na memória do torcedor.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Realpe e Edimar; Ryller, Matheus Jesus e Claudinho; Artur, Leandrinho e Hurtado. T.: Maurício Barbieri

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique, Gabriel Menino, Lucas Lima e Zé Rafael; Luiz Adriano. T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 11h deste domingo (6)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)