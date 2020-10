Palmeiras mira técnico estrangeiro para ocupar vaga deixada por Luxemburgo

O técnico Miguel Angel Ramírez, do Independiente Del Valle, é um dos nomes que está em evidência para substituir Vanderlei Luxemburgo no comando do Palmeiras, que foi demitido ontem (14), após o clube ser derrotado pelo Coritiba.

Miguel não é um nome novo para o Verdão, o time já tinha cogitado o nome dele no fim do ano passado, mas preferiu fechar com Luxa. Com a saída dele, a diretoria do clube se volta novamente para ele, mas outros nomes estão em evidência. Desde ontem, o Palmeiras tem analisado as opções e ainda chegou a um veredito sobre quem assumirá, mas tem pressa.