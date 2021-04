Palmeiras luta para evitar repetir a pior sequência de Abel Ferreira

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras não vence há três partidas. Derrotado pelo São Paulo na sexta-feira (16), por 1 a 0, a equipe alviverde volta a campo neste domingo (18) para enfrentar o Botafogo-SP, às 20h, em Ribeirão Preto, e precisa vencer para evitar repetir a pior sequência com o técnico Abel Ferreira.

O duelo é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O time palmeirense soma, por enquanto, oito pontos no Estadual, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Apesar do revés no clássico ter sido o primeiro no torneio, o confronto ocorreu logo após o time perder a final da Supercopa para o Flamengo e o título da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia (ARG).

Até o momento, a pior sequência sob o comando de Abel ocorreu no Brasileiro de 2020, quando o time ficou quatro rodadas seguidas sem vencer, com derrotas para o Coritiba e o Atlético-MG e empates com Atlético-GO e São Paulo.

BOTAFOGO-SP

Igor; Rodrigo Ferreira, Fabão, Victor Ramos e Pará; Vinicius Kiss, Victor Bolt e Michel; Dudu, Richard e Neto Pessoa. T.: Argel Fucks

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Kuscevic, Luan, Victor Luís; Zé Rafael, Danilo e Patrick de Paula; Gustavo Scarpa, Willian, Rafael Elias. T.: Abel Ferreira

Estádio: Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Horário: 20h (de Brasília) deste domingo (18)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

VAR: Vinicius Furlan

Transmissão: SporTV e Premiere