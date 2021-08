Palmeiras leva gol do Fortaleza aos 50 do segundo tempo e pode deixar liderança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um gol anotado aos 50 minutos do segundo tempo quebrou uma invencibilidade de dez jogos do Palmeiras. No finalzinho de uma partida bastante movimentada, Igor Torres balançou a rede e definiu a vitória por 3 a 2 do Fortaleza, na noite de sábado (7), no Allianz Parque.

O resultado foi bastante lamentado pelos jogadores alviverdes, não só pelas circunstâncias em que o duelo foi decidido mas também pela situação na tabela do Campeonato Brasileiro. Estacionado nos 32 pontos, o time de Abel Ferreira pode perder a liderança neste domingo em caso de vitória do Atlético-MG sobre o Juventude.

Já o Fortaleza comemora mais um passo em uma campanha supreendente. A equipe dirigida pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, que já havia castigado Corinthians e São Paulo, chegou aos 30 pontos e ficou bem pertinho da ponta da tábua de classificação.

A formação tricolor não se intimidou mesmo jogando fora de casa e contra o líder do torneio. A consequência foi um confronto disputado em ritmo acelerado, sobretudo no primeiro tempo.

Em pouco mais de meia hora, o placar tinha quatro gols anotados. Os donos da casa abriram a contagem aos 11 minutos, em uma infelicidade do zagueiro Titi, que desviou contra a própria meta.

Não que isso tenha abatido os visitantes. Pelo contrário, com gols de Benevenuto, aos 17, e Robson, aos 25, eles conseguiram buscar a virada. O Palmeiras não sofria um gol havia cinco jogos. O último clube a conseguir vazar a zaga alviverde foi o Santos, no clássico vencido pelos palmeirenses por 3 a 2.

Antes do intervalo, a equipe comandada por Abel Ferreira tratou de buscar o empate. Desta vez, Willian fez o gol após ótima assistência de Gustavo Scarpa, aos 34.

Não seria fácil para as duas equipes manterem a mesma pegada no segundo tempo devido à intensidade que elas apresentaram nos 45 minutos iniciais. Mesmo assim, a partida seguiu aberta, com boas chances de gol para os dois lados.

A situação parecia ter melhorado para o Palmeiras com a expulsão do volante Felipe, aos 24 minutos da etapa final. Mas os donos da casa não conseguiram se aproveitar disso e também tiveram um jogador expulso, Victor Luis, aos 45.

No dez contra dez, o Fortaleza foi valente e buscou a vitória. Foi premiado aos 50, quando Igor Torres concluiu jogada dentro da área.

Na próxima rodada, o Palmeiras terá pela frente um duelo contra o Atlético-MG, fora de casa, enquanto o Fortaleza terá outro encontro com um time paulista. Na Arena Castelão, enfrentará o Santos.

PALMEIRAS

Weverton, Mayke, Luan, Gómez e Renan (Victor Luis); Zé Rafael, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa (Veron) e Raphael Veiga (Luiz Adriano); Wesley (Dudu) e Willian (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Jussa, Matheus Vargas e Crispim; Robson (Igor Torres) e Romarinho (Welington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho e Bruno Pires (ambos DE GO)

VAR: Rodrigo Miranda (RJ)

Gols: Titi, contra, aos 11min, Benevenuto, aos 17min, Robson, aos 25min, e Willian, aos 34min do 1º tempo; Igor Torres, aos 50min do 2º

Cartões Amarelos: Renan, Gómez, Zé Rafael, Victor Luis (PAL), Felipe (FOR)

Cartão Vermelho: Felipe (FOR)