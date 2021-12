Palmeiras investe em setor que teve maior contribuição da base desde 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino: o meio-campo foi o setor do Palmeiras que mais teve contribuição das categorias de base nas duas últimas temporadas. Mesmo assim, é nele que o clube está concentrando seus maiores investimentos na atual pós-temporada, em que pese a reposição de Felipe Melo. A chegada do colombiano Eduard Atuesta e a tentativa de permanência de Danilo Barbosa, xodó de Abel Ferreira, indicam que o Palmeiras, maratona de jogos à parte, ainda entende que não é possível confiar plenamente nos garotos promovidos —com a exceção de Danilo, quase sempre titular. Patrick e Menino, por exemplo, tiveram um primeiro ano entre os profissionais mais marcante do que suas temporadas seguintes. Basta lembrar que a rota de títulos do Palmeiras, que ainda está em curso, começou no Campeonato Paulista de 2020, em cujas finais De Paula e Menino foram titulares nos dois jogos. Patrick, nenhum palmeirense esquece, inclusive bateu o pênalti que selou a conquista, contra o Corinthians. Na Libertadores, o trio formou o meio-campo titular naquele que talvez seja o melhor jogo da era Abel Ferreira: a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate (ARG), em janeiro de 2021, pela semifinal da Libertadores de 2020, em Avellaneda —o Monumental de Nuñez estava em reformas. Mas, em 2021, Menino, entre contusões, convocações e queda de produção técnica, jogou muito pouco pelo Palmeiras. Na temporada anterior, ele foi titular 50 vezes, contra apenas 18 neste ano. Já Patrick, flagrado em evento clandestino durante a pandemia, começou 37 jogos em 2020, e só 24 no seguinte. É também do meio-campo que vêm dois dos grandes destaques do Palmeiras em 2021. Raphael Veiga e Gustavo Scarpa foram os donos dos maiores números de contribuições para gol do time na temporada: 23 e 30, respectivamente. Para acomodar os dois no time, Abel teve de criar alternativas. Scarpa figurou como ponta pela direita em alguns jogos. E na final da Libertadores de 2021, diante do Flamengo, atuou como lateral-esquerdo, um dos trunfos de Abel na decisão vencida pelo clube alviverde. Com a chegada de Atuesta e um papel maior para Danilo Barbosa, que Abel certamente reserva ao jogador cuja contratação solicitou ao clube, o português passa a ter um número ainda maior de opções de formação. Abel terá Danilo, Matheus Fernandes, Patrick de Paula, Zé Rafael, Danilo Barbosa, Gabriel Menino, Atuesta, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa como opções. Em tese, nove jogadores para três posições, improvisações à parte.

