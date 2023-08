Palmeiras goleia o Pereira fora e já pensa na semifinal da Libertadores

Por isso o resultado desta quarta deixou a formação alviverde em uma situação bastante confortável para a partida de volta, na quarta-feira (30), no Allianz Parque, onde os donos da casa poderão perder por até três gols de diferença que mesmo assim ficarão com a vaga para a semifinal da competição.

Antes de encarar os palmeirenses, o Pereira estava invicto em seus domínios na competição continental, com três vitórias -Monagas (VEN), Boca Juniors (ARG) e Independiente del Valle (EQU)- e um empate, diante do Colo Colo (CHI).

Raphael Veiga, de pênalti, aos 23 dos minutos do primeiro tempo, Marcos Rocha, aos 32, e Mayke, aos 35, deixaram o time colombiano desnorteado em campo antes do intervalo. Na volta do vestiário, Rony fez o quarto já perto do fim, aos 37 minutos, e fechou a conta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Deportivo Pereira havia sofrido apenas dois gols como mandante nesta edição da Libertadores, em que o clube colombiano faz sua estreia na competição. Em menos de 35 minutos diante do Palmeiras, porém, a equipe foi vazada três vezes nesta quarta-feira (23). No final, acabou goleada por 4 a 0.

