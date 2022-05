Palmeiras goleia Deportivo Táchira com três de Scarpa e bate recordes na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras de Abel Ferreira continua fazendo história. Na noite desta terça-feira (24), o clube alviverde se tornou o time com a melhor campanha e com mais gols marcados na história da fase de grupos da Libertadores ao vencer o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 4 a 1, no Allianz Parque. Os gols do jogo foram marcados por Gustavo Scarpa (três vezes) e Rony. Gutiérrez descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Palmeiras mantém os 100% de aproveitamento no torneio sul-americano e supera os números do Boca Juniors de 2015, que também venceu as seis partidas, mas teve 17 gols de saldo, cinco a menos que o time de Abel. O time alviverde também ultrapassou o River Plate de 2020 e agora é isoladamente o melhor ataque da fase de grupos, com 25 gols marcados, quatro a mais que os argentinos.

Agora, o Palmeiras aguarda o sorteio, que acontece nesta sexta-feira (27), para saber quem enfrenta nas oitavas de final. O clube brasileiro garantiu, também, a liderança geral da Libertadores, o que dá a vantagem de decidir os jogos de mata-mata sempre no Allianz Parque. O Deportivo Táchira, por sua vez, acabou eliminado após a derrota. A segunda vaga do Grupo A ficou com o Emelec, do Equador, que hoje goleou o Independiente Petrolero, da Bolívia.

O time alviverde volta a campo no domingo (29), às 16h (de Brasília), quando visita o Santos, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras não teve dificuldades para vencer o Deportivo Táchira e contou com um início inspirado de Gustavo Scarpa. O meia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, com grande contribuição do goleiro Varela, e já ampliou aos 21 minutos, de pênalti.

Na etapa final, o Deportivo Táchira assustou e diminuiu com Gutiérrez após bate-rebate na área, logo aos 2 minutos. Mas o Palmeiras não demorou para fazer mais um. Aos 11 minutos, Rony aproveitou rebatida do goleiro após cruzamento de Dudu e tranquilizou novamente a partida para o clube alviverde. Ainda havia tempo para outro de Scarpa. O meia chegou ao hat-trick aos 22 minutos, após converter mais um pênalti. Noite histórica para o Palmeiras na Libertadores.

O Palmeiras teve dois pênaltis na partida, mas não tinha em campo seu principal cobrador. Com Covid-19, Raphael Veiga desfalcou a equipe. Na ausência dele, a responsabilidade foi de Gustavo Scarpa, que converteu as duas cobranças e honrou o histórico do companheiro, conhecido por não desperdiçar pênaltis no Palmeiras.

Weverton, Danilo e Kuscevic estiveram à disposição de Abel pela última vez antes de servirem suas respectivas seleções. Dos três, apenas o goleiro entrou em campo, enquanto o volante e o zagueiro permaneceram no banco. Os brasileiros perdem jogos contra Santos e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O chileno ainda deve ficar fora diante do Botafogo e Coritiba e Atlético-GO. Gómez, apesar de ter sido chamado pelo Paraguai, deve atuar no clássico antes de se apresentar à seleção, mas perderá os duelos contra Atlético-MG e Botafogo.

No segundo tempo, com o resultado encaminhado, Abel deu oportunidade para o lateral esquerdo Vanderlan,o volante Fabinho e o atacante Jhonatan, revelados pela base e campeões da Copinha no início do ano.

Apesar de já entrar em campo classificado e com a liderança do grupo garantida, Abel utilizou a maioria dos habituais titulares e preservou apenas Danilo, que ficou no banco. Com isso, Gabriel Menino recebeu nova oportunidade. O Palmeiras dominou todas as ações, se manteve no campo de ataque durante todo o jogo e se atrapalhou apenas no lance do gol do Deportivo Táchira. No geral, mais uma atuação consistente e recordes merecidos para um elenco que segue em busca de fazer ainda mais história pelo clube alviverde.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Jorge (Vanderlan); Gabriel Menino (Fabinho), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Jhonatan); Dudu, Rony (Breno Lopes) e Rafael Navarro (Wesley). T.: Abel Ferreira

DEPORTIVO TÁCHIRA

Varela; Camacho (Nelson Hernández), Gutiérrez, Marrufo e Benítez (Restrepo); Colina, Cova, Flores; Arace (Marlon Fernández), Figueroa (Jeizon Ramírez) e Simisterra (Uribe). T.: Alex Pallarés

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 29.032 torcedores

Renda: R$ 1.722.282,57

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Michael Orue (PER)

Cartões amarelos: Zé Rafael (PAL); Benítez, Flores, Restrepo (TAC)

Gols: Gustavo Scarpa (PAL), aos 14' e 21'/1ºT; Gutiérrez (DEP), aos 2'; Rony (PAL), aos 11', e Gustavo Scarpa (PAL), aos 22'/ 2ºT.