Palmeiras goleia Cuiabá por 5 a 0 pelo Brasileirão

O Palmeiras venceu por 5 a 0 sobre o Cuiabá na noite deste sábado (24), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em São Paulo, pela 24ª rodada do Brasileirão. Uma vitória implacável para reagir após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil.

Foram dois gols de Estevão, um de Murilo e um de Maurício ainda no primeiro tempo e um de Felipe Anderson para fechar o placar no início do segundo tempo.