Palmeiras ganha reforços e deve dar chance a Lucas Lima contra o Guaraní-PAR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ganhou reforços para a partida contra o Guaraní-PAR, nesta quarta-feira (23), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo será disputado no Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 21h30.

A última atividade do time alviverde contou novamente com a participação do meia Lucas Lima, desfalque nos últimos dois jogos. Recuperado de um trauma na região do calcâneo, o camisa 20 deve ir para o jogo.

Luiz Adriano, que ficou fora da última partida na competição continental, também treinou normalmente.

De acordo com informações divulgadas pelo Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou uma atividade tática de 60 minutos no campo da Conmebol, com dois times com 11 jogadores.

O comandante ensaiou marcações, transições, jogadas específicas, bolas aéreas, entre outras coisas. Na parte final, os atletas aprimoraram finalizações da entrada da área.

Sem Patrick de Paula, mas com Luiz Adriano e Zé Rafael à disposição, o Palmeiras deve ser escalado da seguinte forma: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Ramires, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano.

O Palmeiras soma nove pontos na competição, com 100% de aproveitamento nos três jogos que disputou. Já o Guaraní tem seis pontos, com duas vitórias e uma derrota, justamente para o time brasileiro, no duelo ocorrido no Brasil em março.

GUARANÍ-PAR

Servio; Ramírez, Romaña, García, Benítez; Rodrigo Fernández, Redes, Morel, Merlini, Florentín; Fernández. T.: Gustavo Costas

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Ramires, Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano. T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Horário: 21h30 desta quarta

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)