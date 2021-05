Palmeiras filtra elenco e deve usar reservas contra Defensa y Justicia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Classificado para a final do Campeonato Paulista, o Palmeiras iniciará a semana filtrando seu elenco para a maratona de jogos. O técnico Abel Ferreira vai analisar os jogadores que estarão em melhores condições para enfrentar o Defensa y Justicia nesta terça-feira (18), às 19h15, no Allianz Parque, pelo quinto jogo da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Ainda nesta semana, porém, o elenco também terá de se preparar para a final contra o São Paulo, valendo o título do Paulistão. O jogo de ida é nesta quinta-feira (20), no Allianz Parque, e a volta é no domingo (23), no Morumbi.

O Palmeiras chega com moral para a disputa, mesmo tendo deixado a competição paulista em segundo plano no início para priorizar a Libertadores. Em alta, o time de Abel acumulou pontos em sequência de vitórias e se classificou na última rodada, mas a comissão está atenta ao preço que o calendário puxado de jogos cobra da equipe.

"Teremos que escolher os que estarão melhores fisicamente e mentalmente. Sabemos o desgaste desses jogos. Ansiedade, pressão, isso tudo influencia", disse o auxiliar João Martins.

"Já vimos que estamos preparados para jogar de dois em dois dias. Estamos fazendo isso há 15 dias. Temos um jogo na terça. O que for, será. Só queremos que as regras sejam iguais de início ao fim", acrescentou.

Com a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, no domingo (16), o Palmeiras chega ao sétimo triunfo seguido — venceu RB Bragantino (1 a 0), Ponte Preta (3 a 0), Santos (3 a 2) e Santo Andre (1 a 0) no Estadual e Independiente del Valle (1 a 0) e Defensa y Justicia (2 a 1) na Libertadores.

Na competição continental o time também está encaminhado. É o primeiro do grupo A, com 12 pontos, sete a mais do que o Defensa, segundo colocado. Único time 100% na Libertadores, o Palmeiras já está com o primeiro lugar assegurado na chave. Mas ainda é preciso garantir a melhor campanha de toda a primeira fase.

Por isso, é quase certo que o treinador vai mandar a campo contra o Defensa y Justicia uma equipe mesclada entre titulares e reservas. As respostas, porém, só virão quando a equipe entrar em campo.

PALMEIRAS

Jailson; Danilo Barbosa, Henri, Vanderlan; Gabriel Menino, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Esteves; Wesley, Willian. T.: Abel Ferreira

DEFENSA Y JUSTICIA

Unsaín; Meza, Rodríguez, Britez; Matías Rodríguez, Enzo Fernández, Raúl Morelos, Hachen, Rotondi; Braian Romero, Walter Bou. T.: Sebastián Beccacece

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 19h15 desta terça-feira

Juiz: Andrés Cunha (URU)