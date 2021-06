Palmeiras enfrenta a U Católica, e São Paulo pega o Racing nas oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol sorteou nesta terça-feira (1º), em sua sede, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Atual campeão continental, o Palmeiras vai enfrentar a Universidad Católica (CHI).

O time alviverde fez a segunda melhor campanha da fase de grupos e terá a vantagem de fazer a segunda partida em casa.

Já o São Paulo terá pela frente o Racing (ARG). A equipe argentina jogará a segunda partida em seus domínios uma vez que liderou o grupo no qual estava o próprio time são-paulino.

Dono da melhor campanha da primeira fase, o Atlético-MG encara o Boca Juniors (ARG). O Flamengo terá como adversário o Defensa y Justicia (ARG), o Fluminense encara o Cerro Porteño (PAR), enquanto o Internacional enfrentará o Olimpia (PAR).

As oitavas deverão ser disputadas após a Copa América. Os jogos de ida estão previstos para a semana do dia 14 de julho.

Dos sete brasileiros que disputaram a fase de grupos, somente o Santos não avançou ao mata-mata. Já o Atlético-MG fez a melhor campanha geral e terá a vantagem de decidir em casa até a semifinal. A decisão será novamente disputada em jogo único, desta vez, em Montevidéu, no Uruguai, no estádio Centenário.

Na última temporada, a final foi realizada no estádio do Maracanã, onde o Palmeiras venceu o Santos e conquistou o segundo título do torneio continental de sua história.

As equipes que avançaram às oitavas desta edição embolsaram como premiação US$ 1,05 milhão (R$ 5, 5 milhões). Já quem chegar às quartas vai ganhar US$ 1,5 milhão (R$ 8,4 milhões).

No sorteio desta terça, os 16 times que avançaram ao mata-mata foram dividos em dois grupos. No Grupo A, ficaram os líderes de cada chave. No Grupo B, os segundos colocados.

No pote 1 estavam: Palmeiras, Internacional, Fluminense, Flamengo, Atlético-MG, Barcelona (EQU), Argentinos Juniors (ARG) e Racing (ARG).

Já no pote 2 estavam: São Paulo, Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), Vélez (ARG), Defensa y Justicia (ARG), Olimpia (PAR), Cerro Porteño (PAR) e Universidad Católica (CHI).

O sorteio colocou um time do pote A contra outro do pote B, sem qualquer restrição ou direcionamento. Todos os clubes do primeiro pote terão a vantagem de decidir em casa nas oitavas de final.

SORTEIO DA SUL-AMERICANA

Também nesta terça (1), a Conmebol sorteou os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Único time brasileiro eliminado na fase de grupos da Libertadores, o Santos passará a disputar o segundo principal torneio do continente e terá como adversário o Independiente (ARG).

Outros três brasileiros disputarão essa fase da competição: Red Bull Bragantino, Grêmio e Athletico.

A equipe do interior de São Paulo enfrentará o Independiente del Valle (EQU). O rival do time gaúcho será a LDU (EQU), enquanto os paranaenses encaram o América de Cali (COL).