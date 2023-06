Palmeiras enfrenta o Botafogo e quer diminuir a distância na tabela

SÃO PAULO/SP - Palmeiras e Botafogo, os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro se enfrentam neste domingo (25), no Allianz Parque, às 16h (Horário de Brasília). O confronto direto entre as melhores equipes do atual campeonato deve ser acirrado. O clube carioca lidera com 27 pontos, seguido dos paulistas, com 22.

Como mandante, o Palmeiras realizou cinco jogos na atual edição do Brasileirão e teve quatro vitórias e um empate. O Botafogo, por sua vez, teve o mesmo número de jogos como visitante. Venceu três jogos e perdeu dois e é o segundo melhor visitante, com 60% de aproveitamento.

Entre os atletas, destaque para Raphael Veiga do lado palmeirense. No Allianz Parque, foram três gols marcados e uma assistência no Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares é o artilheiro do Brasileirão 2023 com nove gols marcados pelo Botafogo.

No histórico, são 123 jogos entre as equipes, com vantagem palmeirense de 50 vitórias contra 35 do Botafogo, além de 38 empates. O confronto tem média de 2,83 gols por jogo, com 185 gols marcados pelo Palmeiras na história e 152 do Alvinegro.

Já para o confronto, o Palmeiras, em busca de diminuir o número de pontos diante o Botafogo, tem o reforço de quatro jogadores que não jogaram na derrota contra o Bahia. Raphael Veiga, Weverton, Rony e Piquerez retornam após participarem de amistosos pelas seleções brasileira e uruguaia.

O Botafogo conta com a boa fase do artilheiro Tiquinho Soares para se manter no topo e aumentar a distância para o Palmeiras.

Possíveis escalações para o confronto:

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael, Richard Rios; Artur, Raphael Veiga, Dudu; Rony. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Cuesta, Hugo; Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá. Técnico: Luís Castro.

Estádio: Allianz Parque (SP)

Horário: 16h deste domingo (24)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Transmissão: TV Aberta (Globo), premiere, streaming e internet.