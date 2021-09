Palmeiras encara a Chapecoense e tenta se reencontrar no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seus últimos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu somente uma vez e saiu de campo derrotado outras quatro. A sequência ruim da equipe permitiu ao Atlético-MG abrir uma boa vantagem na liderança do torneio.

Separado do líder do Nacional por sete pontos (42 a 35), o time palmeirense encara a Chapecoense neste sábado (18), na Arena Condá, em Chapecó, em busca de uma recuperação para não contato com o Galo.

Na última rodada, os comandados de Abel Ferreira foram derrotados, em casa, pelo Flamengo, por 3 a 1, de virada, resultado que beneficiou não só aos mineiros, como permitiu ao próprio rival carioca encostar nos paulistas. Em terceiro, time rubro-negro soma 34 pontos, além de ter dois jogos a menos em relação aos palmeirenses e aos atleticanos.

Antes de encarar os flamenguistas, o Palmeiras havia derrotado o Athletico-PR, num jogo que deu fim a uma sequência de três derrotas no Nacional (Cuiabá, Atlético-MG e Fortaleza).

Mesmo com o Palmeiras ainda em segundo no Brasileiro e classificado à semifinal da Libertadores, a fase rende críticas a Abel Ferreira e preocupa a diretoria, principalmente pelos resultados ruins diante de rivais diretos na briga pelo título.

Além disso, na próxima terça-feira (21), o Verdão encara o primeiro confronto pela semifinal do torneio continental justamente contra o Atlético-MG, no Allianz Parque. A volta será no Mineirão, no dia 28.

"Tivemos um jogo difícil contra o Flamengo, as coisas não saíram como queríamos, mas tivemos uma semana para trabalhar e preparar para a partida contra a Chapecoense, temos que voltar a vencer para seguir na briga lá em cima. O Palmeiras tem que ganhar sempre", disse o lateral esquerdo Piquerez, em entrevista à TV Palmeiras.

O técnico Abel terá de fazer ao menos duas mudanças na equipe. Zé Rafael, expulso no último jogo, deverá dar lugar a Patrick de Paula. Danilo, contundido, pode ser substituído por Felipe Melo, Gabriel Menino ou Danilo Barbosa.

CHAPECOENSE

Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan, Busanello; Alan Santos, Anderson Leite, Denner; Mike, Perotti, Bruno Silva. T.: Pintado

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Dudu; Wesley, Rony. T.: Abel Ferreira

Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Horário: 17h (de Brasília) deste sábado (21)

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere