Palmeiras encaminha empréstimo de Rafael Navarro para time dos EUA

SÃO PAULO/SP - Palmeiras encaminha o empréstimo de Rafael Navarro para o Colorado Rapids, dos Estados Unidos.

O negócio é válido por um ano, com opção de compra ao final do vínculo de 80% dos direitos do jogador por 5 milhões de dólares (R$ 23,9 milhões, na cotação atual).

Navarro e o clube alviverde entenderam que a MLS seria um bom caminho neste momento. Além de ser um mercado em crescimento, na MLS ele terá mais chances de atuar.

Com a grande concorrência no elenco, o atacante não conseguiu se firmar como titular. No time de Abel, ele disputa vaga com Rony, Endrick e Breno e Flaco Lopez.

O Palmeiras terá lucro com o jogador. O atacante chegou ao clube alviverde em 2021 sem custos, após grande temporada pelo Botafogo. Seu contrato com a equipe paulista é válido até 2026.

Com a camisa do Verdão, jogou 65 partidas e marcou 11 gols. A última vez que Navarro esteve em campo foi na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil.