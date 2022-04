Palmeiras empata no fim com Goiás em jogo com gols polêmicos no Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras empatou no último minuto com o Goiás neste sábado (16), no Estádio da Serrinha, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão teve mais de 70% de posse de bola e criou as principais chances, mas saiu atrás com gol de Pedro Raul aos 11 minutos da etapa final. Rony, aos 51, fez um bonito gol de voleio e deixou tudo igual.

Depois de parar em grandes defesas do goleiro Tadeu no primeiro tempo, o Palmeiras caiu de rendimento na segunda etapa. O Esmeraldino, bem organizado na estreia do técnico Jair Ventura, abriu o placar com gol polêmico de Caio Vinicius aos 11 minutos da etapa final. Pedro Raul finalizou e Caio dividiu de carrinho com o goleiro Weverton antes da bola entrar. O árbitro, porém, validou o lance depois de checagem no VAR.

Quando o jogo parecia se encaminhar para a vitória do Goiás, o Palmeiras empatou. O técnico Abel Ferreira tirou os laterais Marcos Rocha e Piquerez e colocou o Verdão inteiro na frente. Após escanteio, Rony aproveitou o bate-rebate e estufou as redes de Tadeu. O lance também gerou reclamações do Goiás por suposta falta de Gustavo Gómez no goleiro Tadeu. A arbitragem, mais uma vez, confirmou a decisão de campo.

O Goiás se recuperou parcialmente da derrota por 3 a 0 para o Coritiba na estreia, no Couto Pereira. Já o Palmeiras pontuou também pontuou pela primeira vez no Brasileirão depois de perder por 3 a 2 para o Ceará no Allianz Parque.

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Flamengo na quarta-feira, no Maracanã, em duelo antecipado da 4ª rodada do Brasileirão. O Goiás terá a semana livre antes de visitar o Goiás no dia 25, pela segunda rodada.

JOGO

O Palmeiras teve a bola na maior parte do tempo e tomou a iniciativa do jogo, mas teve dificuldade para criar, principalmente no segundo tempo. O Goiás cumpria bem a sua estratégia até o gol de Rony.

O gol do Goiás gerou muitas reclamações do Palmeiras. Aos 11 minutos, Apodi tocou de cabeça, Pedro Raul girou e finalizou. Antes de Weverton defender, Caio Vinicius dividiu de carrinho com o goleiro e a bola entrou. Após checagem no VAR, a arbitragem confirmou o gol.

O Palmeiras levou o 16º gol na temporada e o oitavo a partir de jogada aérea.

Depois de poupar alguns titulares contra o Independiente Petrolero pela Libertadores, o técnico Abel Ferreira escalou praticamente o que tem de melhor. Só Gustavo Scarpa e Rony ficaram no banco de reservas. Rony entrou no segundo tempo e foi decisivo.

O empate do Palmeiras também foi controverso. Depois de escanteio cobrado por Gustavo Scarpa, o goleiro Tadeu dividiu com Gustavo Gómez e a bola sobrou para o voleio de Rony. O Goiás reclamou de falta, mas o juiz confirmou o gol.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 1 PALMEIRAS

Data: 16 de abril de 2022 (sábado)

Horário: 16h30

Local: Estádio Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA - SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (ambos de SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Pedro Raul, Dadá Belmonte, Danilo Barcelos e Fellipe Bastos (GEC)

Público e renda: 11.442/R$ 353.385,00.

GOLS: Caio Vinicius, do Goiás, aos 11 minutos do primeiro tempo e Rony, do Palmeiras, aos 51 minutos do segundo tempo.

GOIÁS

Tadeu; Apodi (Maguinho), Sidnei, Reynaldo e Hugo (Danilo Barcelos); Auremir (Da Silva), Caio Vinícius, Fellipe Bastos e Diego; Pedro Raul (Renato Junior) e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura.

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha (Atuesta), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Rony); Danilo, Zé Rafael (Jailson) e Raphael Veiga; Gabriel Veron (Gustavo Scarpa), Dudu (Wesley) e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.